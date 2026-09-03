스마일게이트 MMORPG '이클립스', 10일 정식 런칭

AI 핵심 요약beta
- 스마일게이트가 이클립스: 더 어웨이크닝을 10일 정식 런칭한다.
- 스마일게이트는 5일 라이브 방송서 신규 트레일러를 공개한다.
- 이 게임은 PC·모바일 지원하며 MMOLite를 표방했다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울= 뉴스핌] 정승원 기자= 스마일게이트가 개발한 신작 다중접속역할수행게임(MMORPG) '이클립스: 더 어웨이크닝'이 오는 10일 오후 12시 정식 런칭한다.
스마일게이트는 5일 오후 8시 유튜브 공식 채널에서 기념 라이브 방송을 진행한다. 박가영 아나운서 진행으로 이상문 PD와 특별 게스트가 출연해 신규 트레일러를 최초 공개하고 주요 콘텐츠와 런칭 이벤트를 소개할 예정이다. 향후 업데이트 로드맵 공유와 실시간 Q&A도 진행된다.
지난달 24개 전 서버를 대상으로 진행한 캐릭터 사전 생성 이벤트는 조기 마감됐다. 사전 생성에 참여한 이용자는 정식 서비스 시작 시점부터 바로 게임을 플레이할 수 있다.
게임은 PC와 모바일 크로스플랫폼을 지원하며 최대 두 개 클라이언트의 동시 실행이 가능하다. 이용자가 자신의 플레이 환경과 시간에 맞춰 게임을 즐길 수 있도록 설계됐다.
이클립스는 'MMOLite'를 표방하며 MMORPG의 성장과 전투 재미는 유지하면서 접속과 경쟁 부담을 낮추는 데 중점을 뒀다.
게임의 핵심 콘텐츠인 '성소'를 통해 '소환권'과 '성장 재화'를 시간에 따라 보상으로 제공하고 'AI 모드'를 통해 접속하지 않은 시간에도 캐릭터의 지속적인 성장을 지원한다.
신재익 스마일게이트 이사는 "정식 런칭까지 일주일 남은 만큼 이용자 여러분이 기대해 주신 이클립스를 선보일 수 있도록 마지막까지 서비스 완성도를 높이는 데 최선을 다하겠다"며 "오는 5일 라이브 방송에서도 런칭을 앞둔 다양한 소식을 전해드릴 예정이니 많은 관심 부탁드린다"고 말했다.
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