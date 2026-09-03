쿠팡이츠, 단골 늘린다…5회 주문 시 할인·메뉴 혜택

AI 핵심 요약beta
- 쿠팡은 3일 쿠팡이츠에 스탬프 이벤트를 도입했다
- 같은 매장서 5회 주문하면 쿠폰이나 메뉴를 준다
- 점주는 혜택을 직접 정하고 재주문을 유도한다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
점주가 보상 직접 설정
[서울=뉴스핌] 김정인 기자 = 쿠팡은 배달앱 쿠팡이츠에 고객이 같은 매장에서 배달 주문을 5회 완료하면 할인 쿠폰이나 지정 메뉴를 제공하는 맞춤형 프로모션 기능 '스탬프 이벤트'를 도입한다고 3일 밝혔다.
스탬프는 이벤트에 참여한 매장에서 주문을 완료하면 자동으로 적립된다. 참여 매장별로 따로 쌓이며 같은 매장에서는 하루 1회까지 받을 수 있다.
고객이 동일 매장에서 주문을 5회 완료하면 해당 매장에서 쓸 수 있는 할인 쿠폰이나 지정 메뉴 등의 혜택을 받는다. 적립 현황과 혜택 정보는 쿠팡이츠 앱에서 확인할 수 있다.
점주는 매장 운영 상황에 맞춰 제공할 혜택을 직접 정할 수 있다. 이벤트 운영과 세부 설정은 쿠팡이츠 사장님 포털과 전용 앱에서 관리한다.
이번 기능은 오프라인 매장의 종이 쿠폰 적립 방식을 온라인으로 구현했다. 쿠팡은 입점 점주들의 의견을 반영해 기능을 마련했다고 설명했다.
쿠팡은 스탬프 이벤트를 통해 입점 매장이 고객의 재주문을 유도하고 단골 고객을 확보할 수 있을 것으로 기대하고 있다.
kji01@newspim.com