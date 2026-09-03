카카오게임즈 신작 MMORPG '도깨비의세계', 서울 옥외 광고 시작

AI 핵심 요약beta
- 카카오게임즈가 3일 도깨비의세계 옥외광고를 공개했다
- 광고는 전통 탱화 구도로 게임 세계관을 담았다
- 카카오게임즈는 8일 쇼케이스 뒤 10월 출시를 목표했다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울= 뉴스핌] 정승원 기자= 카카오게임즈가 개발 중인 2.5D 다중접속역할수행게임(MMORPG) '도깨비의세계'의 디지털 옥외광고를 3일부터 서울 주요 상권에서 공개했다.
광고는 전통 탱화의 구도를 활용해 제작됐다. 게임의 중심 인물인 '몽련'을 중심으로 다양한 캐릭터들이 층위별로 배치되는 구도를 통해 게임 속 여러 존재가 하나의 세계에 공존하는 모습을 표현했다. 화면 속 구름, 도깨비불, 주요 캐릭터에 미세한 동적 효과를 더해 고전 탱화가 살아 움직이는 듯한 시각 효과를 구현했다.
광고는 원거리에서는 거대한 픽셀 탱화 비주얼로 시선을 끌고 근거리에서는 게임 내 주요 오브제와 세부 요소를 발견하는 재미를 더하도록 설계됐다.
강남역, 삼성역, 코엑스, 홍대입구역 등 서울 주요 상권의 대형 디지털 옥외 매체를 통해 공개되며 이달 중 전국 주요 거점으로 확대될 예정이다.
'도깨비의세계'는 네이버 인기 웹소설 및 웹툰 '멸귀수도전' 지식재산권(IP)을 기반으로 슈퍼캣이 개발 중이다. 2D 도트 캐릭터와 3D 배경을 결합한 하이브리드 비주얼을 적용했으며 한국 전통 정서를 담은 도트 아트로 세계관을 구성했다. '나 혼자만 레벨업' 제작사 레드아이스 스튜디오와 협업했다.
카카오게임즈는 8일 온라인 쇼케이스를 통해 게임의 세부 서비스 계획을 공개하고 10월 정식 출시를 목표로 준비 중이다.
origin@newspim.com