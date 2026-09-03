현대모비스, 슬로바키아 전동화 신공장 가동…유럽 첫 PE시스템 생산

AI 핵심 요약beta
- 현대모비스가 2일 슬로바키아 노바키에 PE공장을 가동했다
- 2500억원 투자해 연간 최대 28만개를 생산한다
- 유럽 전동화 거점으로 완성차 수주 대응력을 높인다
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[서울=뉴스핌] 이찬우 기자 = 현대모비스가 슬로바키아에서 유럽 최초의 전동화 구동장치(PE시스템) 생산공장을 가동하며 현지 전기차 시장 공략을 강화한다.
현대모비스는 현지시간 2일 슬로바키아 트렌친주 노바키에서 PE시스템 신공장 가동 기념행사를 개최했다고 3일 밝혔다. PE시스템은 전기모터와 인버터, 감속기를 통합한 전기차 핵심 구동장치다.
신공장은 약 10만6000㎡ 부지에 연면적 8500㎡ 규모로 조성됐다. 현대모비스는 약 2500억원을 투자해 스테이터와 인버터 등의 생산라인을 구축했으며 연간 최대 28만개의 PE시스템을 생산할 수 있다.
노바키 공장은 현대모비스가 유럽에 구축한 첫 PE시스템 생산기지다. 체코와 스페인의 배터리시스템(BSA) 공장에 이은 유럽 내 세 번째 전동화 생산 거점이기도 하다.
현대모비스는 노바키 공장을 현대차·기아뿐 아니라 글로벌 완성차 고객사에 전동화 핵심부품을 공급하는 거점으로 활용할 방침이다. 기아와 폭스바겐, 스텔란티스, 볼보 등 주요 완성차 생산기지가 밀집한 슬로바키아에 생산 기반을 확보해 향후 수주 대응력을 높인다는 전략이다.
이규석 현대모비스 사장은 "노바키 PE시스템 공장을 유럽 내 전동화 핵심 거점으로 안착시키겠다"며 "현대모비스의 PE시스템을 장착한 글로벌 완성차 전략모델들이 유럽 전동화 시장을 선도하게 될 것"이라고 말했다.
chanw@newspim.com