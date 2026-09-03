롯데몰 김포공항점, 불교 굿즈 팝업 운영

AI 핵심 요약beta
- 롯데백화점이 3일 롯데몰 김포공항점서 힙불교 팝업을 열었다.
- 힙부즈 등 4개 브랜드가 생활용품과 의류를 선보였다.
- 대리 기도와 사경 체험도 운영해 젊은층 공략에 나섰다.
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티셔츠·키링·체험 콘텐츠 마련
[서울=뉴스핌] 김정인 기자 = 롯데백화점은 롯데몰 김포공항점에서 불교를 현대 감성으로 재해석한 브랜드를 모은 '힙불교' 팝업스토어를 오는 9일까지 운영한다고 3일 밝혔다.
이번 팝업에는 '힙부즈', '하나바나마', '붓다를 붓다', '니르바' 등 불교 콘셉트 브랜드 4개가 참여해 티셔츠와 키링 등 생활용품을 선보인다.
대표 상품은 '회피하지 말고 해피하기 머그컵', '중생인형 키링', '육자진언 체인 팔찌', '아이러브부타 티셔츠' 등이다.
체험 행사도 진행한다. 힙부즈는 부처의 말을 현대 사회에 빗대어 풀어낸 '부처님 즉석 가피복권 가피또'를 무료로 제공한다.
방문객이 염원을 담은 문장을 팝업 담벼락에 붙이면 행사 종료 후 메모를 절에 전달해 소원을 비는 '대리 기도' 체험도 마련했다. 붓다를 붓다는 '불화 컬러링'과 '릴레이 사경' 프로그램을 운영한다.
롯데백화점이 지난 6월 부산본점에서 진행한 불교 패션 팝업 '바반투'에서는 20·30대 고객의 구매 비중이 절반 이상을 차지했다.
kji01@newspim.com