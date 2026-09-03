한미사이언스 더마 코스메틱 '아데시', 성수동서 소비자 접점 확대

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'FIND YOUR PEARL' 캠페인 진행

PDRN 세럼·바쿠치올 크림 체험 기회 제공

[서울=뉴스핌] 김신영 기자 = 한미사이언스의 더마 코스메틱 브랜드 '아데시(ADESII)'가 서울 성수동에서 두 번째 오프라인 캠페인을 진행했다.

한미사이언스는 아데시가 지난달 21일부터 사흘간 서울 성동구 무신사 메가스토어와 연무장길 일대에서 'FIND YOUR PEARL(당신의 펄을 찾아라)' 캠페인을 진행했다고 3일 밝혔다.

아데시 제품 2종 [사진=한미사이언스]

이번 캠페인에서는 아데시의 대표 제품 '블랙 펄 PDRN 네오 세럼'과 신제품 '베리 펄 바쿠치올 네오 크림'을 소개했다. 두 제품의 제형인 '펄(Pearl)'을 활용해 소비자가 피부 타입에 맞는 제품을 체험할 수 있도록 구성했다.

현장에서는 제품을 상징하는 블랙과 퍼플 색상의 가방을 착용한 에이전트들이 브랜드와 제품을 소개했다. 공식 인스타그램 팔로우 고객을 대상으로 제품 본품과 체험 키트 등을 제공하는 이벤트도 진행했다.

지난 5월 출시된 아데시는 한미사이언스가 자체 개발한 복합 원료 'H-EGTI'를 활용한 더마 코스메틱 브랜드다. 인공색소와 향료를 배제한 제품군을 선보이고 있다.

한미사이언스는 향후 미백과 주름, 리프팅 등 후속 제품을 순차적으로 출시하고 온·오프라인 유통 채널을 확대할 계획이다.

아데시 관계자는 "앞으로도 소비자와 직접 만날 수 있는 다양한 온·오프라인 활동을 통해 브랜드 경험을 확대해 나갈 것"이라고 말했다.

sykim@newspim.com