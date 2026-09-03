SK 사회적가치연구원·서울대, 기후테크 '선금융' 해법 모색

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미래 기후성과 미리 평가해 투자·금융 연결

'EPC'로 기술개발·상용화 자금 공백 해소

[서울=뉴스핌] 서영욱 기자 = 기후테크 기업이 미래에 만들어낼 온실가스 감축 등 기후성과를 미리 평가해 기술개발과 상용화에 필요한 자금을 앞당겨 공급하는 '선(先)금융' 체계 구축 논의가 본격화되고 있다.

SK가 설립한 사회적가치연구원과 서울대학교 기후테크센터는 3일 서울 여의도 한국경제인협회 컨퍼런스센터에서 '기후테크 기후가치평가와 선금융 메커니즘'을 주제로 공동포럼을 열었다.

기후테크는 기술개발 이후 실증과 상용화까지 상당한 시간과 자금이 필요하지만, 실제 기후성과가 확인되기 전까지 투자 유치가 쉽지 않다는 문제가 있다. 이날 포럼에서는 미래 기후성과를 현재 시점에서 객관적으로 평가해 투자와 금융으로 연결하는 방안이 대안으로 제시됐다.

사회적가치연구원과 서울대학교 기후테크센터는 3일 서울 여의도 한국경제인협회 컨퍼런스센터에서 '기후테크 기후가치평가와 선금융 메커니즘'을 주제로 공동포럼을 열었다. [사진=사회적가치연구원]

특히 사회적가치연구원이 연구 중인 'EPC(Environmental Progress Credit)'가 핵심 방안으로 논의됐다. EPC는 기후기술이 앞으로 만들어낼 온실가스 감축이나 기후적응 성과의 가치를 사전에 평가하고 이를 기반으로 자금을 공급하는 방식이다.

성과가 발생한 뒤 측정·보상하는 기존 방식에서 한발 더 나아가 기술에 자금이 필요한 시점과 실제 자금이 공급되는 시점 사이의 간극을 줄이자는 취지다.

이날 김범수 기후에너지환경부 과장은 기후테크육성특별법의 방향과 의미를 설명했다. 박성훈 사회적가치연구원 실장은 EPC를 활용한 사전 자금조달 방안을, 이종섭 서울대 경영대학 교수는 기후성과를 실제 투자로 연결하기 위한 금융계약의 조건을 제시했다.

패널토론에는 국가녹색기술연구소와 NICE평가정보, 현대차정몽구재단, NH아문디자산운용, SK하이닉스 관계자 등이 참여해 기후기술의 실증·상용화 과정에서 실제 자본을 끌어들이기 위한 평가와 투자 조건을 논의했다.

사회적가치연구원과 서울대 기후테크센터는 앞으로 기후가치평가 기준과 데이터·검증체계를 고도화하고 선금융 지급·정산 구조, 공공·민간 자금 연계, 기술·기업 대상 파일럿 적용 방안 등을 검토할 계획이다.

나석권 사회적가치연구원 대표는 "기후테크는 사전 기후가치평가를 통해 미래의 기후성과를 현재의 자금과 연결하고, 기술에 자금이 필요한 시점과 실제 자금이 공급되는 시점 사이의 간극을 줄이는 것이 중요하다"고 말했다.

정수종 서울대 기후테크센터장은 "평가·지원·투자·성과검증이 유기적으로 연결되는 체계를 구체화해 기후테크의 시장 진입과 확산을 지원하겠다"고 말했다.

syu@newspim.com