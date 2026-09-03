이석연 통합위원장 "대통령 뜻에 따라 물러난다…정부와 생각·철학 달라"

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이 위원장 "9일자로 퇴임"

"공직에 나선 것, 정권에 충성하기 위함 아니야"



[서울=뉴스핌] 박찬제 기자 = 이석연 대통령직속 국민통합위원회 위원장은 3일 이재명 정부의 국민통합에 관한 생각과 철학이 자신과 다르다며 위원장직에서 물러난다고 밝혔다.

이 위원장은 이날 자신의 페이스북에 '국민 여러분께 드리는 말씀'이라는 제목의 글을 올리고 "저는 오는 9일 자로 통합위원장직에서 물러난다"고 밝혔다.

이석연 국민통합위원장이 25일 서울 김포공항 국내선 3층 나래마루에서 개최한 '음악으로 만나는 국민통합' 행사에서 인사말을 하고 있다. [사진=국민통합위원회]

이어 이 위원장은 "지난 1년간 비록 짧은 기간이었지만 국민 각자가 지닌 다름과 차이를 인정하고 헌법적 가치를 바로 세우는 바탕에서 국민통합을 이루려고 나름 뛰었다"며 "그렇게 하는 것이 대한민국의 나갈 길이자 이재명 정부의 성공의 길이라고 믿었기 때문"이라고 설명했다.

그러면서 이 위원장은 "그러나 국민통합에 관한 이 정부의 생각과 철학이 저와는 많이 다르다는 것을 알았다"며 "제가 다시 공직에 나선 것은 헌법에 충성하기 위해서지 정권에 충성하기 위한 것이 아니었다"고 강조했다.

이 위원장은 "이런 상황에서 이제 대통령의 뜻에 따라 물러나고자 한다"라고 덧붙였다.

아울러 이 위원장은 "대통령께 바라는 것이 있다면 제가 그간 때로는 결례를 무릅쓰면서까지 말씀드렸던 직언을 국정운영 과정에서 그 편린이나마 반영해 주셨으면 하는 것"이라고 당부했다.

이 위원장은 앞서 지난달 MBC 100분 토론에 출연해 더불어민주당 전당대회가 끝난 시점에서 이재명 대통령이 모두의 대통령이 되려면 민주당을 탈당해야 된다고 주장해 논란이 일었다.

마지막으로 이 위원장은 "그간 저에게 기대와 관심을 기울여 주신 국민 여러분께 감사드린다"며 "아울러 제 뜻을 제대로 펼치지 못하고 물러나 송구스러운 마음 금할 수 없다"고 전했다.

이 위원장은 지난해 9월 9일 이재명 정부 첫 통합위원장으로 임명됐다.

pcjay@newspim.com