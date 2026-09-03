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원주 의료기기 수출기업 "인증·물류비 부담"…정부, 지원 사각지대 해소 주력

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  • 정부 수출플러스지원단이 3일 원주서 간담회를 열었다
  • 원주 의료기기 기업들은 인증·물류비 부담을 호소했다
  • 정부는 바우처·자금·자문 연계해 수출 지원하기로 했다

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

해외 인허가·인증비용 등 현장 애로 제기
수출바우처·정책자금·전문가 자문 연계

[세종=뉴스핌] 김기랑 기자 = 보호무역주의 확산과 중동 정세 불안 등 대외 불확실성이 이어지는 가운데 강원 원주 의료기기 수출기업들이 해외 인증과 인허가, 물류비 부담 등을 주요 수출 애로로 꼽았다. 이에 정부는 수출바우처와 인증비용 정책자금, 전문가 밀착 자문 등을 연계해 지역 중소기업의 해외시장 진출을 지원하기로 했다.

재정경제부 수출플러스지원단은 3일 강원 원주의료기기산업진흥원에서 지방정부와 수출지원기관, 의료기기 기업들과 민관 합동 '수출 플러스 간담회'를 개최했다고 밝혔다.

이번 간담회에는 재경부 수출플러스지원단과 산업통상부 해외인증지원단, 강원특별자치도와 원주시를 비롯해 대한무역투자진흥공사(KOTRA), 한국무역협회, 중소벤처기업진흥공단, 한국화학융합시험연구원, 한국무역보험공사, 한국산업단지공단 등이 참석했다.

정부세종청사 재정경제부 전경[사진=뉴스핌DB]

기업에서는 엘에이치바이오메드와 엔케어, 소연메디컬, 비엘테크, 메디아나 등 원주지역 의료기기 업체들이 참여했다.

기업들은 최근 중동 상황과 보호무역주의 확산 등 수출 여건 변화 속에서 해외시장 진출에 필요한 인증과 비용 부담 등을 주요 애로로 제시했다.

구체적으로 ▲해외 의료기기 인허가와 시장진입 지원 확대 ▲수출물류비 부담 완화와 해외 전시회 참가 지원 확대 ▲해외인증과 제품등록 비용 부담 완화 ▲의료기기 전문인력 양성과 채용 연계 강화 ▲수출 초보기업에 대한 맞춤형 지원 등을 건의했다.

특히 의료기기는 제품 개발 이후에도 국가별 인허가와 인증을 거쳐야 하는 만큼, 중소기업에는 해외시장 진입 과정 자체가 상당한 부담으로 작용한다는 게 현장의 목소리다.

정부와 수출지원기관들은 기업들이 기존 지원제도를 적극적으로 활용할 수 있도록 현장에서 사업별 지원 방안을 안내했다.

해외규격인증 서비스와 수출바우처를 비롯해 인증비용을 저리로 지원하는 정책자금을 연계하고 물류비 부담을 낮출 수 있는 수출 물류바우처도 활용하도록 했다.

해외인증 전 과정에 대한 종합자문 서비스와 의료기기 기업 근로자의 경쟁력을 높이기 위한 교육 프로그램도 안내했다. 수출 경험이 적은 기업에는 전문가가 수출 전 과정을 밀착 지원하는 자문 서비스를 활용하도록 제안했다.

배정훈 수출플러스지원단 부단장은 "의료기기 기업의 수출은 제품개발과 인증에서 끝나는 것이 아니라 해외 인허가, 바이어 발굴, 현지 유통망 구축 등 다양한 단계가 유기적으로 연결돼야 성과로 이어질 수 있다"고 말했다.

이어 "원주 의료기기 산업은 지역경제 뿐만 아니라 우리나라의 기술집약적인 핵심 산업이자 글로벌 시장에서 경쟁력을 인정받고 있는 산업"이라며 "기업들이 수출 과정에서 겪는 어려움을 해소하고 해외시장에서 더욱 성장할 수 있도록 지원을 아끼지 않겠다"고 밝혔다.

부산 남구 감만부두 등 부산항 일대에 수출입 컨테이너가 쌓여 있는 모습. [사진 = 뉴스핌DB]

정부는 이번 원주 간담회에 이어 비수도권 수출기업의 지원제도 접근성을 높이는 데도 속도를 낸다.

수출플러스지원단은 오는 16일 오전 강원도청과 지역 수출진흥협력회의를 개최한다. 강원지역 수출기업들의 애로와 지원 수요를 지방정부와 함께 점검하고 현장 애로 해소와 수출 확대를 위한 협력 방안을 논의한다.

같은 날 오후에는 강원권 수출금융 프로그램 설명회도 연다. 한국수출입은행과 한국무역보험공사, IBK기업은행, 중소벤처기업진흥공단 등 정책금융기관들이 참여해 수출기업이 이용할 수 있는 대출과 보증 프로그램을 소개한다. 기업별 상황에 맞는 일대일 상담도 진행할 예정이다.

정부는 다양한 수출지원 제도가 운영되고 있지만, 규모가 작거나 비수도권에 위치한 기업은 제도에 접근하는 데 상대적으로 어려움을 겪는 경우가 많다고 보고 있다.

배 부단장은 "앞으로도 지방 권역별 애로해소 간담회와 수출금융·인증제도 설명회 등을 통해 이 같은 지원 사각지대를 줄이는 데 주력하겠다"고 강조했다.

rang@newspim.com

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다이슨, 68만원 전동 칫솔 공개 [서울=뉴스핌] 최원진 기자= 고가의 무선청소기와 헤어드라이기로 유명한 영국 가전기업 다이슨이 인공지능(AI) 탑재 전동 칫솔을 선보이며 구강케어 시장에 도전장을 내밀었다.  1일(현지시간) 월스트리트저널(WSJ)은 다이슨이 초소형 카메라와 AI 기술을 탑재해 칫솔질과 치실 기능을 동시에 수행하는 신제품 '다이슨 카메라제트(CameraJet)' 칫솔을 공개했다고 보도했다. 이번 신제품은 평소 치과 스케일링 치료에 극심한 공포와 불편함을 느꼈던 제임스 다이슨(79) 창업자의 개인적 경험에서 출발했다. 다이슨은 인터뷰에서 "나는 치실 사용을 꽤 꼼꼼하게 하는 편인데도, 치과 위생사는 뾰족한 곡괭이 같은 기구로 치석을 깎아낸다. 매번 갈 때마다 큰 스트레스였다"며 개발 배경을 밝혔다. 다이슨 엔지니어진이 6년간 개발한 이 제품은 헤드 부분에 장착된 초소형 카메라가 초당 28장의 실시간 이미지를 분석해 치아 사이의 틈새를 식별한다. 틈새가 감지되면 원깔때기 형태의 구강청결제를 순간적으로 분사해 플라크(치태)를 제거하는 방식이다. 기기를 기울이거나 뒤집어도 액체가 일정하게 분사되도록 무중력 탱크와 전용 펌프 메커니즘을 적용했다. 제품은 이달부터 세포라, 베스트바이, 아마존 등에서 세라믹 핑크와 블루 색상으로 우선 판매되며, 가을 중 코스트코에도 입점할 예정이다. 칫솔 가격은 499달러로, 한화로 약 68만 원이다. 여기에 기기와 카메라 시야를 가리지 않도록 특수 제작된 전용 '거품 없는 치약'도 있다.  다이슨 특유의 과감한 사업 방식도 눈길을 끈다. 별도의 구체적인 매출 목표나 비즈니스 플랜을 세우지 않고 제품을 출시했다는 그는 "매출 규모가 얼마나 될지 전혀 예측할 수 없다"면서도 "상업적으로 실패하더라도 과거 전기차 프로젝트처럼 수용하고 중단하면 될 뿐"이라고 덧붙였다. [사진= 다이슨 영국 홈페이지] wonjc6@newspim.com 2026-09-02 10:48
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평균급여 1억 넘는 '톱10' 기업은 [서울=뉴스핌] 서영욱 기자 = 국내 500대 기업의 올 상반기 직원 1인당 평균급여가 5500만원에 육박한 것으로 나타났다. 한국금융지주는 1억8400만원으로 가장 높았고 금융권을 제외하면 SK하이닉스가 1억4400만원으로 1위를 차지했다. 2일 기업데이터연구소 CEO스코어가 500대 기업 가운데 2025년과 2026년 반기 급여 비교가 가능한 345개사를 분석한 결과, 올 상반기 직원 1인당 평균급여는 5499만원으로 집계됐다. 지난해 같은 기간 5136만원보다 7.1%(363만원) 늘었다. [사진=CEO스코어] 기업별로는 한국금융지주가 1억8400만원으로 가장 높았다. 메리츠증권(1억6521만원), 한국투자증권(1억6200만원), 유안타증권(1억4900만원), SK하이닉스(1억4400만원)가 뒤를 이었다. 상반기 평균급여가 1억원을 넘은 기업은 모두 20곳이었다. 이 가운데 증권사가 12곳, 금융지주가 5곳으로 대부분을 차지했다. 비금융권에서는 SK하이닉스와 두나무, 두산 등 3곳만 이름을 올렸다. 업종별 평균급여는 금융지주가 1억1388만원으로 가장 높았고 증권(1억710만원), 통신(6967만원), 은행(6700만원) 순이었다. 평균급여가 가장 낮은 곳은 이랜드월드로 1700만원이었다. 한국금융지주와의 격차는 1억6700만원으로 10.8배에 달했다. CJ프레시웨이(1900만원), 현대그린푸드(2032만원) 등도 하위권에 머물렀다. syu@newspim.com 2026-09-02 10:18

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  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
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