동해시, '열린시장실 민원' 처리 결과까지 관리

AI 핵심 요약beta
- 동해시는 8월부터 열린시장실을 운영했다.
- 시민 민원 30건 중 17건을 시장이 직접 면담했다.
- 13건 처리 방향을 정하고 후속 관리에 나섰다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[동해=뉴스핌] 이형섭 기자 = 강원 동해시는 시민과 시장이 직접 지역 현안과 생활 속 불편을 논의하는 '열린시장실'을 운영한 데 이어 면담 결과에 대한 처리 상황까지 챙기고 있다.
'열린시장실'은 매주 화요일 사전 예약제로 운영된다. 시민이 면담을 신청하면 관련 부서가 내용을 확인한 후 시장과의 면담을 통해 의견을 나누고 이후 처리 방향과 후속 조치까지 관리하는 방식이다.
지난 8월에 처음 시작된 열린시장실은 지금까지 총 4회 동안 30건의 신청이 접수됐으며 이 중 17건에 대해 시장과의 직접 면담이 이루어졌다. 면담에서는 교통·도시·환경 등의 생활 불편 사항부터 지역 경제, 일자리, 정책 제안 등 다양한 의견이 다뤄졌다.
동해시는 면담 후 실질적인 해결에 중점을 두고 있으며 진행된 17건 중 13건의 처리 방향이 구체화됐다. 이 중 1건은 즉시 처리 완료, 1건은 일부 수용, 3건은 추가 검토 중이며 8건은 법령이나 제도상 수용이 어려운 사항으로 분류됐다.
시는 즉시 해결 가능한 사항을 신속히 처리하고 있으며 추가 검토가 필요한 사안은 담당 부서가 지속적으로 관리하고 있다. 또 수용이 어려운 건은 단순히 불가로 끝내지 않고 관련 이유를 시민에게 설명하고 검토가 필요한 사항은 지속적으로 관리할 방침이다.
열린시장실은 시장과 시민 간의 소통을 넘어 '사전 예약→부서 검토→시장 면담→처리 방향 결정→후속 관리'의 체계적인 시민 소통 시스템으로 운영된다.
이정학 동해시장은 "시민과의 대화 후 그 결과를 챙기는 것이 중요하다"며 "가능한 일은 신속히 추진하고 시간이 필요한 일은 철저히 관리하며 어려운 일은 명확하게 설명하는 책임 행정을 계속하겠다"고 말했다.
onemoregive@newspim.com