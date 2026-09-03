"티켓 없어도 즐긴다"…별마당도서관서 펼쳐지는 '프리즈 서울'

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사진작가 구본창 작품 전시...바이올리니스트 다니엘 로자코비치 공연도

[서울=뉴스핌] 남라다 기자 = 신세계그룹이 '프리즈 서울 2026'의 헤드라인 파트너로서 스타필드 코엑스몰 별마당도서관에서 사진전과 클래식 공연을 개최한다고 3일 밝혔다.

이날부터 오는 6일까지 나흘간 진행되는 행사는 아트페어 티켓 구매 여부와 관계없이 누구나 무료로 관람할 수 있다.

스타필드 코엑스몰 별마당도서관 전경. [사진=신세계그룹 제공]

전시는 사진작가 구본창의 작품으로 구성된다. 대표 연작인 '달항아리'의 메인 작품이 초대형 사이즈로 전시되며, 10여 점의 추가 작품이 대형 병풍 형태로 설치된다. 공간 연출은 건축가 유이화가 맡았다. 작품 이미지는 반투명 패브릭 패널에 구현되고, 후면 조명으로 '은은한 공명'이라는 전시 콘셉트를 표현한다.

공연은 이날 오후 7시 바이올리니스트 다니엘 로자코비치가 펼친다. 피아니스트 박재홍이 함께 무대에 올라 앙상블을 선보인다.

연주 프로그램은 브람스의 '바이올린 소나타 제2번 가장조', 그리그의 '바이올린 소나타 제3번 다단조', 크라이슬러의 '프렐류드와 알레그로'로 구성된다.

신세계그룹은 올해부터 향후 5년간 프리즈 서울의 헤드라인 파트너로 참여한다. 신세계 라운지 운영과 특별 전시 등을 통해 아트페어의 예술 경험을 확대할 계획이다.

nrd@newspim.com