BC카드, 서울 골목상권 활성화 나선다…3000개 가맹점 참여

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페이북 마이태그 후 2만원 이상 결제 시 7000원 청구할인

[서울=뉴스핌] 이윤애 기자 = BC카드는 서울 지역 골목상권 활성화와 소상공인 매출 확대를 지원하기 위해 '서울시 로컬브랜드 상권' 할인 프로모션을 진행한다고 3일 밝혔다.

서울시 로컬브랜드 상권은 경쟁력 있는 지역 상권을 발굴해 자생력을 높이는 사업이다 .BC카드는 2023년부터 서울시, 서울신용보증재단과 협업해 생활금융플랫폼 '페이북'의 마이태그 서비스를 활용한 지역 상권 마케팅을 진행하고 있다.

[서울=뉴스핌] 이윤애 기자 = BC카드는 서울 지역 골목상권 활성화와 소상공인 매출 확대를 지원하기 위해 '서울시 로컬브랜드 상권' 할인 프로모션을 진행한다고 3일 밝혔다. [사진=BC카드] 2026.09.03 yunyun@newspim.com

올해 할인 대상 상권은 전년보다 2곳 늘어난 10곳으로 확대됐다. 대상은 ▲샤로수길(관악구) ▲케미스트릿 강남역(서초구) ▲사일구로(강북구) ▲회기랑길(동대문구) ▲성북동길(성북구) ▲상봉먹자골목(중랑구) ▲마곡 미술길(강서구) ▲건대 청춘잇길(광진구) ▲노량진 만나로(동작구) ▲광희로드(중구)로 약 3000개 가맹점이 참여한다.

BC카드 고객은 오는 12월 20일까지 페이북에서 '로컬브랜드 상권' 할인 혜택을 마이태그한 뒤 대상 가맹점에서 2만원 이상 결제하면 7000원의 청구할인을 받을 수 있다.

할인은 1일 1회, 월 최대 3회까지 적용되며 고객 1인당 최대 2만1000원의 혜택이 제공된다. 다만 준비된 예산이 소진되면 조기 종료될 수 있다.

마이태그 할인은 우리카드, 하나카드, NH농협카드, IBK기업은행, KB국민카드, iM뱅크, BNK부산은행, BNK경남은행, 신한카드, Sh수협은행, 광주은행, BC바로카드의 개인 신용·체크카드로 이용할 수 있다.

BC카드는 할인 행사와 함께 상권별 특색을 반영한 축제와 체험 프로그램도 운영해 고객의 재방문과 지역 상권 소비 확대를 유도할 계획이다.

김호정 BC카드 상무는 "지역상권을 찾는 고객에게는 실질적인 소비 혜택을, 소상공인에게는 매출 확대 기회를 제공하는 것이 이번 프로모션의 목적"이라며 "앞으로도 BC카드가 보유한 결제 인프라와 다양한 마케팅 역량을 활용해 지역경제에 도움이 되는 협력 사업을 지속 확대하겠다"고 말했다.

yunyun@newspim.com