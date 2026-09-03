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LH, 개발-자산관리공사 분리…한국공-인국공은 일단 통합 재검토

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AI 핵심 요약

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  • 국토부가 3일 LH를 주택도시개발공사와 주택도시자산공사로 분리한다
  • 인천공항공사와 한국공항공사 통합은 보류하고 재검토하기로 했다
  • 건설·공간정보 기관과 공공기관 자회사도 통합 추진한다

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

LH, 주택도시개발공사-주택도시자산공사 분리 추진
인천공항공사-한국공항공사 통합 일단 보류…'항공보안공단' 신설

[서울=뉴스핌] 이동훈 선임기자 = 한국토지주택공사(LH)가 가칭 '주택도시개발공사'와 '주택도시자산공사'로 분리될 전망이다. 또 통합론이 나왔던 한국공항공사와 인천국제공항공사는 추후 상황을 점검해 통합을 재검토키로 했다. 아울러 공기업이 거느린 소규모 자회사를 통합하며 유사 압무 및 기능을 가진 소규모 공공기관도 통합을 추진한다. 

3일 국토교통부에 따르면 2차 행정·공공기관 이전을 앞두고 국토부 산하 공공기관의 분리와 통합이 추진된다.

[자료=국토부]

먼저 혁신 방안 수립 중인 한국토지주택공사(LH)가 기능별 기관 분리를 추진한다. LH는 과거 공공주택공급과 소규모 공공택지 조성을 맡은 대한주택공사와 대규모 공공택지와 산업단지 등의 조성 및 개발을 담당하는 한국토지공사가 통합돼 출범한 기관이다. 이번에 추진되는 기관 분리는 분리 전 형태가 아니라 혼재된 기능을 분리하는 방식으로 추진된다.

이에 따라 공공 주택공급과 공공 택지 조성 기능을 묶은 '주택도시개발공사'(가칭)와 주거복지 및 자산비축 기능을 갖는 '주택도시자산공사'(가칭)로 분리하는 방안이 추진된다. 이때 개발공사의 이익 일부를 주택도시기금 내 별도 계정에 적립하고 기금이 자산공사에 출연하는 방식이 검토되고 있다. 

국토부 관계자는 "LH의 조직·재무를 개편해 주택공급 속도를 높이고 안정적 주거복지 운영체계를 확립하는 등 주택공급 정책 동력을 확보할 계획"이라며 "도시개발공사의 개발이익이 주거복지 재원으로 활용될 수 있도록 운영 구조를 설계할 것"이라고 말했다. 

반면 통합론이 나왔던 인천국제공항공사와 한국공항공사는 일단 통합을 보류한다. 먼저 지방공항의 동반 성장을 위한 지방공항 활성화 방안을 마련하고 추후 진행상황을 점검해 통합 여부를 재검토한다는 방침이다. 인천국제공항공사는 인천국제공항을 전담하는 기관이며 한국공항공사는 김포공항을 비롯한 지방공항의 운영을 맡는다. 또 현재 건설사업이 추진되고 있는 가덕 신공항의 경우 공항 준공과 함께 현 가덕 신공항건설공단이 자체 공사로 출범할 예정이다. 

정부는 가칭 '공항전략협의회'를 구성해 획기적 지방공항 활성화 대책을 마련하고 항공보안 업무는 분리·통합해 항공보안 기능을 강화한다. 전략협의회에는 국토부와 인국공, 한국공, 가덕도건설공단이 참여해 기관간 협업 및 역할 분담, 지방공항 활성화 추진, 지방공항별 특화전략, 지방공항과의 상생, 재무구조 개선 등 지방공항 활성화 방안을 마련한다.

이에 따라 환승 편의를 위한 인천-지방 노선 및 지방공항 직항 국제선 확대, 무안(반도체) 등 지역 산업 연계 특화공항 개발 등을 추진하며 양 공항공사로부터 보안 업무를 분리한 후 항공보안 전문기관인 가칭 '항공보안공단'을 신설해 항공보안 기능을 강화한다는 방침이다. 

아울러 지난 1일 통합 작업을 마무리한 한국철도공사(코레일)과 에스알(수서고속철도운영)은 통합 이후 국민 편익 증대를 위해 좌석공급 확대, 운임·마일리지 개선 등을 추진한다. 

이밖에 유사기능을 가진 준정부기관을 통합한다. 건설산업 정보관리·정책연구 기능과 교육 기능을 가진 건설산업정보원과 건설기술교육원을 통합해 가칭 '한국건설산업진흥원'을 출범하고, 공간정보산업진흥원과 공간정보품질관리원은 가칭 '공간정보진흥원'으로 합쳐진다. 

공공기관내 소규모 자회사를 통합한다. 이에 따라 코레일 관광개발을 비롯한 코레일 산하 5개 자회사는 3개로 통합하고 인천공항시설관리와 인천공항운영서비스는 가칭 인천공항서비스(주)로 일원화한다. 

donglee@newspim.com

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다이슨, 68만원 전동 칫솔 공개 [서울=뉴스핌] 최원진 기자= 고가의 무선청소기와 헤어드라이기로 유명한 영국 가전기업 다이슨이 인공지능(AI) 탑재 전동 칫솔을 선보이며 구강케어 시장에 도전장을 내밀었다.  1일(현지시간) 월스트리트저널(WSJ)은 다이슨이 초소형 카메라와 AI 기술을 탑재해 칫솔질과 치실 기능을 동시에 수행하는 신제품 '다이슨 카메라제트(CameraJet)' 칫솔을 공개했다고 보도했다. 이번 신제품은 평소 치과 스케일링 치료에 극심한 공포와 불편함을 느꼈던 제임스 다이슨(79) 창업자의 개인적 경험에서 출발했다. 다이슨은 인터뷰에서 "나는 치실 사용을 꽤 꼼꼼하게 하는 편인데도, 치과 위생사는 뾰족한 곡괭이 같은 기구로 치석을 깎아낸다. 매번 갈 때마다 큰 스트레스였다"며 개발 배경을 밝혔다. 다이슨 엔지니어진이 6년간 개발한 이 제품은 헤드 부분에 장착된 초소형 카메라가 초당 28장의 실시간 이미지를 분석해 치아 사이의 틈새를 식별한다. 틈새가 감지되면 원깔때기 형태의 구강청결제를 순간적으로 분사해 플라크(치태)를 제거하는 방식이다. 기기를 기울이거나 뒤집어도 액체가 일정하게 분사되도록 무중력 탱크와 전용 펌프 메커니즘을 적용했다. 제품은 이달부터 세포라, 베스트바이, 아마존 등에서 세라믹 핑크와 블루 색상으로 우선 판매되며, 가을 중 코스트코에도 입점할 예정이다. 칫솔 가격은 499달러로, 한화로 약 68만 원이다. 여기에 기기와 카메라 시야를 가리지 않도록 특수 제작된 전용 '거품 없는 치약'도 있다.  다이슨 특유의 과감한 사업 방식도 눈길을 끈다. 별도의 구체적인 매출 목표나 비즈니스 플랜을 세우지 않고 제품을 출시했다는 그는 "매출 규모가 얼마나 될지 전혀 예측할 수 없다"면서도 "상업적으로 실패하더라도 과거 전기차 프로젝트처럼 수용하고 중단하면 될 뿐"이라고 덧붙였다. [사진= 다이슨 영국 홈페이지] wonjc6@newspim.com 2026-09-02 10:48
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평균급여 1억 넘는 '톱10' 기업은 [서울=뉴스핌] 서영욱 기자 = 국내 500대 기업의 올 상반기 직원 1인당 평균급여가 5500만원에 육박한 것으로 나타났다. 한국금융지주는 1억8400만원으로 가장 높았고 금융권을 제외하면 SK하이닉스가 1억4400만원으로 1위를 차지했다. 2일 기업데이터연구소 CEO스코어가 500대 기업 가운데 2025년과 2026년 반기 급여 비교가 가능한 345개사를 분석한 결과, 올 상반기 직원 1인당 평균급여는 5499만원으로 집계됐다. 지난해 같은 기간 5136만원보다 7.1%(363만원) 늘었다. [사진=CEO스코어] 기업별로는 한국금융지주가 1억8400만원으로 가장 높았다. 메리츠증권(1억6521만원), 한국투자증권(1억6200만원), 유안타증권(1억4900만원), SK하이닉스(1억4400만원)가 뒤를 이었다. 상반기 평균급여가 1억원을 넘은 기업은 모두 20곳이었다. 이 가운데 증권사가 12곳, 금융지주가 5곳으로 대부분을 차지했다. 비금융권에서는 SK하이닉스와 두나무, 두산 등 3곳만 이름을 올렸다. 업종별 평균급여는 금융지주가 1억1388만원으로 가장 높았고 증권(1억710만원), 통신(6967만원), 은행(6700만원) 순이었다. 평균급여가 가장 낮은 곳은 이랜드월드로 1700만원이었다. 한국금융지주와의 격차는 1억6700만원으로 10.8배에 달했다. CJ프레시웨이(1900만원), 현대그린푸드(2032만원) 등도 하위권에 머물렀다. syu@newspim.com 2026-09-02 10:18

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    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
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