[2027 예산안] 경찰 마약 수사 예산 7배↑…범죄예방 로봇 450억원 투입

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경찰청 예산 14.9조원…올해보다 5.1% 늘어

[서울=뉴스핌] 조준경 기자 = 내년 경찰 마약 범죄 수사 관련 예산이 올해보다 7배 늘어난다. 범죄 예방 로봇 예산이 450억원 신규 편성돼 투입된다.

경찰청은 3일 이같은 내용을 담은 '2027년도 경찰청 예산안'을 공개했다. 내년 편성된 경찰청 예산은 14조 9832억원으로 올해보다 7210억원(5.1%) 증가한다.

경찰청 [사진=뉴스핌DB]

중점 투자 과제별 주요 내역은 ▲ 마약, 첨단･지능화하는 피싱 등 범죄, 국경을 넘나드는 초국가범죄 대응 ▲ 범죄예방과 피해자 보호, 다중밀집행사 등 안전관리 ▲ 현장 중심 치안 인프라를 확충 등이다.

마약류 범죄 강력 대응 분야에 68억3000만원이 편성됐다. 올해 9억8000만원보다 약 7배 증가한다.

가상자산 수사 역량 강화에 68억6000만원이 책정됐다. 올해 51억5000만원보다 17억1000만원 늘었다. 경찰은 가상자산 분석 프로그램 확대와 보급·압수물 위탁 보관 등에 예산을 더 투입한다는 계획이다.

특히 방대한 금융자료 데이터 등을 신속하게 분석하기 위해 '고성능 워크스테이션' 보급 예산에 41억8000만원을 투입한다. 기존 4억4000만원보다 37억3000만원을 늘렸다.

대테러･과학수사･범죄예방･경비 분야별 특화형 인공지능(AI)로봇 예산도 대폭 늘렸다. 대테러 대응 로봇은 올해 24억원에서 내년 48억원으로 두배 늘다. 위험현장 증거채취 로봇에 22억5000만원, 범죄예방 로봇에 450억원, 경찰부대 보조로봇에 40억원이 각각 편성됐다.

치안 강화를 위한 경찰 사격 능력 향상을 목표로 전국 경찰관서 사격장 피탄벽 보완 예산 162억6000만원도 신규 편성됐다.

경찰청 관계자는 "확보된 예산을 통해 국민의 일상을 범죄로부터 철저히 보호하고, 현장 경찰관들이 안심하고 소임을 다 할 수 있는 인프라를 구축하겠다고 밝혔다"고 밝혔다.

한편 경찰청 2027년도 정부 예산안은 향후 국회 심사를 통해 최종 확정될 예정이다.

calebcao@newspim.com