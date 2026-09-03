스테이블코인 수요 충격, 환율로 전이…한은 "외환시장 확충 필요"

바이낸스 거래지원 후 스테이블코인 프리미엄 0.33~0.38%p 축소

법인·외국인 참여 확대 시 가상자산 충격 외환시장 전달 가능

[서울=뉴스핌] 박가연 기자 = 달러 스테이블코인 시장이 글로벌 금융 중개자와 연결될수록 가상자산 수요 변화가 환율에 미치는 영향이 커지는 것으로 나타났다. 향후 국내 가상자산 시장의 참여자가 확대될 경우 외환시장과의 연계도 강화될 수 있다는 분석이다.

한국은행이 3일 발표한 BOK 이슈노트 '달러 스테이블코인과 외환시장 간 연계성: 글로벌 거래소의 역할을 중심으로'에 따르면 글로벌 거래소에서 법정통화와 달러 스테이블코인 간 거래가 지원되면 스테이블코인 시장과 외환시장 간 연계가 강화되는 것으로 나타났다.

달러 스테이블코인은 미국 달러화에 가치가 연동된 가상자산이다. 법정통화로 달러 스테이블코인을 사는 것은 해당 통화를 달러 표시 자산으로 바꾸는 것과 유사하지만, 실제 외환시장까지 영향을 미치는 정도는 시장 구조에 따라 달라졌다.

[자료=한국은행]

특히 글로벌 금융 중개자의 참여 여부가 영향을 미쳤다. 바이낸스에서 법정통화와 달러 스테이블코인 간 직접 거래가 가능해지면 전문 시장조성자 등이 거래 상대방으로 참여하고, 이들이 거래 과정에서 받은 법정통화를 외환시장에서 달러로 바꾸면서 가상자산 시장의 수요 변화가 실제 외환거래로 이어질 수 있다.

국내에서는 바이낸스의 원화와 달러 스테이블코인 간 직접 거래가 지원되지 않고 외국인과 법인의 가상자산 시장 참여도 제한돼 있다. 글로벌 중개자가 직접 참여하기 어려워 가상자산 시장의 수요 변화가 환율보다 스테이블코인 프리미엄에 주로 반영되는 구조다.

조상흠 한국은행 국제국 국제금융연구팀 과장은 "우리나라는 글로벌 중개자의 부재로 환율에 직접 외환거래를 유발할 거래 중개자가 없다"며 "원화의 경우 프리미엄만 상승하고 환율에 대한 영향은 제한적으로 나타난다"고 설명했다.

실증분석에서도 이런 차이가 확인됐다. 바이낸스에서 거래가 지원된 이후 달러 스테이블코인 프리미엄은 0.33~0.38%포인트(p) 낮아졌다. 로컬 시장과 바이낸스 간 가격 차이가 벌어질수록 바이낸스에서 로컬 시장으로 스테이블코인이 유입되면서 가격 차이를 줄이는 효과도 나타났다.

반면 가상자산 시장의 충격이 환율로 전달되는 정도는 커졌다. 거래지원 이후 스테이블코인 프리미엄이 상승하면 대미 달러 환율도 올라 자국 통화가 약세를 보였다. 순매수 압력이 커질 때도 거래지원 통화에서는 프리미엄과 환율이 함께 상승한 반면 미지원 통화에서는 환율에 미치는 영향이 제한적이었다.

향후 국내 가상자산 시장에서 법인과 외국인의 참여가 확대되면 현재 제한된 글로벌 중개자와의 연결 경로도 열릴 수 있다. 다만 아직 국내에 해당 구조가 형성되지 않은 만큼 가상자산 시장의 충격이 실제 환율 변동에 미칠 영향의 크기를 현 단계에서 판단하기는 어렵다고 한은은 설명했다.

이에 한은은 디지털자산 제도 정비와 함께 원화 국제화와 외환시장 구조 개선을 병행할 필요가 있다고 제언했다. 외환시장 참여자와 유동성을 늘려 충격 흡수 능력을 높일 경우 가상자산 시장의 변동성이 환율에 미치는 영향을 완화할 수 있다고 봤다.

조 과장은 "지금까지 없었던 채널이 열리면서 외환시장 변동성을 유발하는 또 다른 요인이 발생할 수 있다"며 "금융시장 규모가 커지고 발전할수록 외환시장도 같이 발전시켜야 하는 과제"라고 말했다.

eoyn2@newspim.com