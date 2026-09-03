전체기사 최신뉴스 GAM
KSPOT
  • KSPOT
영상
포토
정치
정책·서울
경제
사회
글로벌·중국
해외투자
산업
증권·금융
부동산
전국
문화·연예
스포츠
오피니언
회사소개
사업·광고문의
유료서비스
고객센터
회원

뉴스핌

2026.09.03 (목) ENG 中文
해외주식레이더
AI 마이뉴스
KYD 디데이
사회 일반

속보

더보기

동두천시, AI CCTV로 사회적 약자 보호…지방정부 통합관제 '대상'

기사입력 :

최종수정 :

뉴스핌을 선호 출처로 추가

※ 본문 글자 크기 조정

  • 더 작게
  • 작게
  • 보통
  • 크게
  • 더 크게

※ 번역할 언어 선택

AI 핵심 요약

beta
분석 중...
  • 행안부가 2일 부산서 CCTV 우수사례 7건을 시상했다
  • 동두천시는 AI CCTV로 사회적 약자 실종 대응체계를 구축했다
  • 울산 북구 등은 AI·드론으로 침수·산불 재난 대응을 고도화했다

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

행안부 CCTV 통합관제 우수사례 7건 선정

[서울=뉴스핌] 김지나 기자 = 인공지능(AI)과 폐쇄회로(CC)TV, 드론 등 첨단기술을 활용해 실종자를 찾고 침수·산불 등 재난에 대응하는 지방정부의 안전서비스가 확산되고 있다.

행정안전부는 지난 2일 부산 벡스코에서 '2026 지방정부 CCTV 통합관제 우수사례 경진대회'를 열고 지방정부의 CCTV 활용 우수사례 7건을 선정해 시상했다고 밝혔다.

 

경기도 동두천시의 'AI CCTV 기반 사회적 약자 보호 플랫폼 구축'. [자료=행안부]

이번 경진대회는 지역 현장에서 CCTV와 AI 등 첨단기술을 활용해 주민 안전을 높인 사례를 공유하기 위해 마련됐다. 행사에는 지방정부 공무원과 기업, 협회 관계자 등 200여명이 참석했다.

행안부는 전국에서 발굴한 우수사례 27건을 대상으로 서면심사와 현장 최종심사를 거쳐 대상 1건, 최우수상 2건, 우수상 2건, 장려상 2건 등 총 7건을 선정했다.

대상은 경기도 동두천시의 'AI CCTV 기반 사회적 약자 보호 플랫폼 구축'이 차지했다. 동두천시는 치매환자와 정신질환자, 아동 등 사회적 약자의 관련 정보를 사전에 등록해 실종자 발생 시 위치를 신속하게 파악할 수 있는 체계를 구축했다.

최우수상에는 충남 예산군의 '피지컬 AI 기반 스마트안전도시 구현'과 울산 북구의 '스마트 통합 재난대응 서비스'가 선정됐다.

울산 북구는 산림과 해안, 하천이 어우러진 지역 특성을 반영해 폭우·침수와 산사태·산불 등 복합재난에 대응하는 시스템을 구축했다. 위험을 감지하면 하천구역 차단기와 방송, 전광판 등이 자동으로 작동해 재난 대응 골든타임을 확보하도록 했다.

우수상은 서울 서초구의 'AI 기반 수해대응'과 충북 제천시의 'AI 침수대응'이 받았다. 서초구는 CCTV와 비전 AI 기술을 결합해 침수 상황을 실시간 분석하고 침수나 맨홀 이탈 등 위험이 발생하면 차량과 보행자에게 경고하도록 했다. 원격제어를 통한 현장 대응 기능도 갖췄으며 수해·재난·교통 분야 AI 학습데이터 11만건을 확보했다.

장려상에는 전남광주통합특별시 영암군의 '스마트산단 AI 통합관제'와 전남광주통합특별시 해남군의 '드론·AI CCTV 융합 현장관제'가 각각 선정됐다.

특히 올해 대회에서는 지난해 개정돼 2025년 7월 시행된 '재난 및 안전관리 기본법'을 토대로 CCTV 영상정보를 재난안전 분야에 확대 활용하거나 다른 공공기관 CCTV를 연계해 사고를 예방하는 사례들이 다수 소개됐다.

행안부는 이날 '재난예측 및 감시시스템 고도화'와 관련해 지하차도 차단정보를 차량 내비게이션으로 안내하는 서비스와 재난안전 드론 데이터를 재난안전상황실과 연계하는 사업도 소개했다.

한국건설기술연구원은 AI가 비탈면 센서 신호와 CCTV 영상을 분석해 붕괴 징후를 자동으로 찾아내는 도로 비탈면 안전관리 기술을 발표했다.

김노경 행안부 재난안전정보통신국장은 "이번 경진대회는 지역 현장에서 축적해 온 CCTV 관제경험에 AI와 드론, IoT 등 첨단기술을 접목해 주민의 안전을 높이려는 지방정부의 열정과 노력을 확인할 수 있었던 자리"라면서 "행정안전부는 지방정부의 우수한 안전서비스가 다른 지역으로 확산될 수 있도록 적극 지원하고, 국민이 체감할 수 있는 디지털 재난안전관리체계를 지속적으로 발전시켜 나가겠다"고 말했다.

 

abc123@newspim.com

[관련키워드]

GAM - 해외주식 투자 도우미

[뉴스핌 베스트 기사]

사진
다이슨, 68만원 전동 칫솔 공개 [서울=뉴스핌] 최원진 기자= 고가의 무선청소기와 헤어드라이기로 유명한 영국 가전기업 다이슨이 인공지능(AI) 탑재 전동 칫솔을 선보이며 구강케어 시장에 도전장을 내밀었다.  1일(현지시간) 월스트리트저널(WSJ)은 다이슨이 초소형 카메라와 AI 기술을 탑재해 칫솔질과 치실 기능을 동시에 수행하는 신제품 '다이슨 카메라제트(CameraJet)' 칫솔을 공개했다고 보도했다. 이번 신제품은 평소 치과 스케일링 치료에 극심한 공포와 불편함을 느꼈던 제임스 다이슨(79) 창업자의 개인적 경험에서 출발했다. 다이슨은 인터뷰에서 "나는 치실 사용을 꽤 꼼꼼하게 하는 편인데도, 치과 위생사는 뾰족한 곡괭이 같은 기구로 치석을 깎아낸다. 매번 갈 때마다 큰 스트레스였다"며 개발 배경을 밝혔다. 다이슨 엔지니어진이 6년간 개발한 이 제품은 헤드 부분에 장착된 초소형 카메라가 초당 28장의 실시간 이미지를 분석해 치아 사이의 틈새를 식별한다. 틈새가 감지되면 원깔때기 형태의 구강청결제를 순간적으로 분사해 플라크(치태)를 제거하는 방식이다. 기기를 기울이거나 뒤집어도 액체가 일정하게 분사되도록 무중력 탱크와 전용 펌프 메커니즘을 적용했다. 제품은 이달부터 세포라, 베스트바이, 아마존 등에서 세라믹 핑크와 블루 색상으로 우선 판매되며, 가을 중 코스트코에도 입점할 예정이다. 칫솔 가격은 499달러로, 한화로 약 68만 원이다. 여기에 기기와 카메라 시야를 가리지 않도록 특수 제작된 전용 '거품 없는 치약'도 있다.  다이슨 특유의 과감한 사업 방식도 눈길을 끈다. 별도의 구체적인 매출 목표나 비즈니스 플랜을 세우지 않고 제품을 출시했다는 그는 "매출 규모가 얼마나 될지 전혀 예측할 수 없다"면서도 "상업적으로 실패하더라도 과거 전기차 프로젝트처럼 수용하고 중단하면 될 뿐"이라고 덧붙였다. [사진= 다이슨 영국 홈페이지] wonjc6@newspim.com 2026-09-02 10:48
사진
평균급여 1억 넘는 '톱10' 기업은 [서울=뉴스핌] 서영욱 기자 = 국내 500대 기업의 올 상반기 직원 1인당 평균급여가 5500만원에 육박한 것으로 나타났다. 한국금융지주는 1억8400만원으로 가장 높았고 금융권을 제외하면 SK하이닉스가 1억4400만원으로 1위를 차지했다. 2일 기업데이터연구소 CEO스코어가 500대 기업 가운데 2025년과 2026년 반기 급여 비교가 가능한 345개사를 분석한 결과, 올 상반기 직원 1인당 평균급여는 5499만원으로 집계됐다. 지난해 같은 기간 5136만원보다 7.1%(363만원) 늘었다. [사진=CEO스코어] 기업별로는 한국금융지주가 1억8400만원으로 가장 높았다. 메리츠증권(1억6521만원), 한국투자증권(1억6200만원), 유안타증권(1억4900만원), SK하이닉스(1억4400만원)가 뒤를 이었다. 상반기 평균급여가 1억원을 넘은 기업은 모두 20곳이었다. 이 가운데 증권사가 12곳, 금융지주가 5곳으로 대부분을 차지했다. 비금융권에서는 SK하이닉스와 두나무, 두산 등 3곳만 이름을 올렸다. 업종별 평균급여는 금융지주가 1억1388만원으로 가장 높았고 증권(1억710만원), 통신(6967만원), 은행(6700만원) 순이었다. 평균급여가 가장 낮은 곳은 이랜드월드로 1700만원이었다. 한국금융지주와의 격차는 1억6700만원으로 10.8배에 달했다. CJ프레시웨이(1900만원), 현대그린푸드(2032만원) 등도 하위권에 머물렀다. syu@newspim.com 2026-09-02 10:18

[주요포토]

기사 번역
종목 추적기

S&P 500 기업 중 기사 내용이 영향을 줄 종목 추적

긍정 영향 종목

  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
안다쇼핑
Top으로 이동