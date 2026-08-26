세종교육청·초록우산, 취약계층 아동 주거환경 개선 '맞손'

AI 핵심 요약beta
- 세종시교육청이 25일 초록우산과 취약계층 아동 주거개보수 지원식을 했다.
- 초록우산은 세종 취약계층 아동 가정에 지원금 2300만 원을 전달했다.
- 지원금은 발굴된 1가정의 주거환경 개선에 쓰일 예정이다.
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[세종=뉴스핌] 박정하 기자 = 세종시교육청이 초록우산 대전세종지역본부와 손잡고 주거환경이 열악한 취약계층 아동 가정의 생활환경 개선을 지원한다.
26일 시교육청 학교지원본부에 따르면 전날 청사 접견실에서 초록우산 대전세종지역본부와 '취약계층 아동 주거개보수 지원금 전달식'을 진행했다.
초록우산 대전세종지역본부는 시교육청에 주거환경 개선이 필요한 취약계층 아동 가정을 위한 주거개보수 지원금 2300만 원을 전달했다.
이번 지원은 한국수출입은행 창립 50주년을 기념해 임직원들이 마련한 후원금을 연계해 추진됐다.
초록우산은 전국 만 18세 미만 주거빈곤 아동 9명을 선정해 총 2억6000만 원을 지원하며 시교육청은 학교지원본부 교육복지안전망을 통해 발굴된 아동 가정 1곳을 추천했다.
추천된 가정은 심의를 거쳐 최종 지원 대상으로 선정됐으며 지원금은 해당 가정의 주거개보수에 사용될 예정이다.
강미애 교육감은 "학교와 교육청이 먼저 아이의 어려움을 발견하고 지역사회가 그 뒤를 받쳐준 협력의 결과"라며 "앞으로도 초록우산 대전세종지역본부와 지속적으로 협력해 도움이 필요한 학생과 가정을 세심하게 살피고 학생복지 증진을 위해 더욱 노력하겠다"고 말했다.
vincent977@newspim.com