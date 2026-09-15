수동 타자기·AI 교육 한눈에...한밭교육박물관, 기증유물 특별전

AI 핵심 요약beta
- 한밭교육박물관이 15일 기증유물 특별전을 열었다.
- 수동 타자기와 컴퓨터 교과서 등 교육유물을 전시했다.
- 오는 12월까지 교육 변화와 체험공간을 운영한다.
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[대전=뉴스핌] 박정하 기자 = 한밭교육박물관이 수동 타자기부터 컴퓨터 교과서까지 시대별 교육 현장의 변화를 보여주는 기증유물 특별전을 마련했다.
15일 한밭교육박물관에 따르면 올해 상반기 기증받은 유물을 소개하는 특별전을 오는 12월까지 진행한다.
이번 전시에서는 1970년대 수동 타자기를 비롯해 2000년대 초 대전시교육청이 발행한 '컴퓨터와 생활' 교과서, 걸스카우트 단복 등 다양한 교육 관련 유물을 선보인다.
특히 수동 타자기로 자판을 익히고 윈도우 98을 배우던 시절의 교과서와 개인 태블릿PC를 활용해 인공지능(AI) 교육을 받는 오늘날의 교실을 비교하며 교육 과정과 정보기술의 변화를 살펴볼 수 있다.
관람객들은 시대별 교육 유물을 통해 교육 과정의 변화와 정보기술 발전 과정을 한눈에 살펴볼 수 있다.
이와 함께 전통시대 교육문화를 직접 체험할 수 있는 유물체험놀이실과 옛 교실, 대전독도체험관 등 다양한 주제의 체험 공간도 운영된다.
고영규 관장은 "소중한 유물을 기증해주신 분들께 깊이 감사드린다"며 "이번 전시가 과거의 교육을 이해하고 오늘날의 교육을 새롭게 바라보는 계기가 되길 바란다"고 말했다.
vincent977@newspim.com