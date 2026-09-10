대전교육청·DX교육데이터협회, AI 미래 교육 활성화 협력

AI 핵심 요약beta
- 대전시교육청이 10일 DX교육데이터협회와 협약했다.
- 양 기관은 AI·교육데이터 맞춤형 학습을 추진했다.
- 교원 역량 강화와 공평한 AI 교육 확대에 나섰다.
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[대전=뉴스핌] 박정하 기자 = 대전시교육청과 DX교육데이터협회가 교육 데이터를 기반으로 한 학생 맞춤형 학습과 인공지능(AI) 교육 활성화를 위해 협력한다.
시교육청은 10일 교육청 중회의실에서 DX교육데이터협회와 'AI 교육 및 학습 데이터 활용 활성화를 위한 업무협약'을 맺었다고 밝혔다.
이번 협약은 AI와 교육 데이터를 활용한 맞춤형 교육의 중요성이 커지는 가운데 교육 데이터의 체계적인 활용 기반을 마련하고 AI 교육의 학교 현장 안착을 지원하기 위해 추진됐다.
양 기관은 그동안 교육 데이터와 AI 기반 교육혁신을 주제로 꾸준히 교류해왔다. 2023년 '교육 데이터와 AI 기반 교육혁신'을 시작으로 2024년 'AI·디지털교육: 리터러시와 윤리', 2025년 'AI·디지털교육과 리터러시'를 주제로 포럼을 공동 개최하며 미래교육의 주요 과제를 논의했다.
올해 4월에도 대전컨벤션센터에서 '신뢰할 수 있는 교육 AI 생태계: 윤리·책임·데이터 보호를 중심으로' 포럼을 함께 열었다. 이번 협약을 계기로 양 기관은 그동안의 교류를 정책 연구와 학교 현장 지원으로 확대한다.
주요 협력 분야는 학습 데이터 표준 및 거버넌스 체계 공동 연구, AI 기반 학생 맞춤형 학습 지원 모델 개발·실증, 교원의 교육 데이터·AI 역량 강화 프로그램 공동 개발·운영, 학생의 차별 없는 AI 교육 접근성 확보를 위한 지원 모델 발굴, 책임 있는 AI 활용 연구, 공동 포럼 개최 및 연구보고서·정책자료 발간 등이다.
특히 단순한 AI 기술이나 개별 서비스 교육 도입을 넘어 교육 데이터를 안전하고 체계적으로 활용할 수 있는 기반을 마련해 학생 개개인의 학습과 성장 지원으로 연결하는 데 협력의 초점을 둔다. 이를 위해 교원 대상 AI·교육 데이터 역량 강화 프로그램을 운영하고 모든 학생이 AI 기반 교육의 혜택을 누릴 수 있도록 접근성과 윤리적 활용 방안에 대한 연구도 진행할 예정이다.
DX교육데이터협회는 AI와 교육 데이터를 기반으로 미래교육 혁신을 지원하는 비영리 공익법인이다. 학생 맞춤형 교육을 목표로 공평, 다양성, 포용, 접근성을 핵심 가치로 두고 있다. 이번 협약은 체결일로부터 3년간 유지되며 양 기관은 향후 세부 협력 과제를 구체화해 나갈 계획이다.
오석진 교육감은 "AI가 교육의 새로운 가능성을 열고 있지만 본질은 기술 자체가 아니라 이를 통해 학생 한 명 한 명의 배움과 성장을 어떻게 세심하게 지원하느냐에 있다"며 "이번 협약을 계기로 교육 데이터를 안전하고 책임 있게 활용하는 기반을 마련하고 전문기관과 협력해 학생 맞춤형 교육이 학교 현장에 실질적으로 구현되도록 노력하겠다"고 말했다.
vincent977@newspim.com