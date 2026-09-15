"경험 쌓는 것부터 숙제"…노동부, 양대노총과 청년 일자리 문제 확인

AI 핵심 요약beta
- 고용노동부가 15일 서울서 청년 노동 타운홀 미팅을 열었다
- 청년들은 실무경험 부족과 일자리 질 격차를 우려했다
- 노동부는 청년 일자리 확대와 권리 보장을 약속했다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[세종=뉴스핌] 양가희 기자 = 고용노동부가 노동계와 함께 청년 70여명을 만나 노동시장에 대한 의견을 들었다. 청년들은 입직을 위해 실무경험을 쌓는 것부터 어렵고, 일부 중소기업의 열악한 작업환경에 따른 산업안전 격차 등이 우려된다고 전했다.
노동부는 15일 서울 페럼타워에서 양대노총과 '청년 노동 타운홀 미팅'을 열었다고 밝혔다.
이번 타운홀 미팅도 청년 고용의 어려움이 지속되는 상황에서, 현장 청년들의 목소리를 직접 듣기 위해 마련됐다.
현장에는 대학생, 취업준비생 등 구직 청년부터 제조·서비스·방송·교육 등 다양한 분야에서 정규직·비정규직, 협력업체 노동자, 프리랜서 등 여러 형태로 일하는 청년까지 70여명이 참석했다.
행사는 청년 5명의 현장 발제와 고용노동부의 청년정책 설명에 이어, 메인 세션인 장관과 청년 간 정책 소통 순으로 진행됐다.
참석자들은 ▲양질의 일자리 부족 ▲기업 규모·고용 형태 등에 따른 임금·복지·안전 격차 ▲AI 대전환에 따른 일자리 변화와 고용불안 등 다양한 고충을 전했다.
취업지원 업무에 종사하는 A씨는 "기업이 경력직을 선호하다 보니 실무경험을 쌓는 것부터가 큰 숙제"라며 "괜찮은 일경험 후 취업까지 이어지는 기회가 많아졌으면 좋겠다"고 했다.
전국학교비정규직 노조원 B씨는 "공공부문부터 비정규직 처우개선에 모범을 보여, 청년들이 오래 일할 수 있는 양질의 일자리가 많아졌으면 좋겠다"고 건의했다.
플랫폼 경제 확대로 다양한 형태의 청년노동자가 늘어나는 만큼, 경제적 권리 보호 시스템이 필요하다는 요구도 나왔다.
식품노련 C씨는 "중소 제조업체는 열악한 작업환경, 안전사고 위험 등에 대한 청년의 우려가 큰 만큼 청년 유입을 위한 환경개선 방안이 필요하다"고 말했다.
김 장관은 "청년에게 일자리는 단순한 취업의 문제를 넘어 자신의 삶을 꾸리고 내일을 꿈꿀 수 있게 하는 출발점"이라며 "노동시장의 구조에서 비롯된 어려움을 청년 개인이 홀로 감당하게 해서는 안 되며, AI(인공지능) 대전환 등 산업 환경 변화가 빠르게 진행되는 지금은 더욱 그렇다"고 했다.
이어 "청년의 일할 기회는 더 넓히고, 일터에서의 권리는 누구에게나 두텁게 보장하겠다"며 "이 자리가 일회성으로 그치지 않도록 노동계, 청년 당사자와 소통을 이어가며 정책과 성과로 답하겠다"고 강조했다.
sheep@newspim.com