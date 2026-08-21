노동부, 대전·청주 IT 및 R&D 업체 대상 포괄임금 오남용 재감독

AI 핵심 요약beta
- 고용노동부가 21일 대전·청주 지식서비스업체 포괄임금 감독에 나섰다.
- 노동부는 R&D·IT 업종의 수당 체불과 오남용을 다시 점검한다.
- 대전권역은 체불 적발률이 높아 반복 감독을 이어가기로 했다.
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[세종=뉴스핌] 양가희 기자 = 고용노동부가 대전과 청주의 연구개발(R&D) 및 IT 등 지식서비스업체 대상으로 포괄임금 오남용 감독에 다시 나선다.
21일 노동부에 따르면 이번 감독은 '포괄임금 오남용 권역별 릴레이 5차 기획감독'으로, 이날부터 시행된다.
노동부는 지난 5월부터 권역별 포괄임금 오남용 릴레이 감독을 이어오고 있다.
대전 권역은 지난 2월 진행된 포괄임금 오남용 1차 기획감독에서 포괄임금을 핑계 삼은 연장·휴일·야간근로수당 체불 적발률이 가장 높은 지역으로 나타난 바 있다.
당시 1차 감독은 전국 포괄임금 오남용 의심 사업장 101곳 대상으로 이뤄졌다. 감독 결과 대전과 청주의 연구개발업, 소프트웨어 개발 및 공급업 등 지식서비스산업체 5곳이 수당 미지급으로 적발됐다.
노동부는 이번 5차 릴레이 감독을 통해 대전과 청주의 포괄임금 활용 실태를 재확인한다는 계획이다. 이들 지역의 지식서비스업체의 경우 1차 기획감독 이후에도 수당 미지급을 신고하는 익명 제보가 접수됐다.
김영훈 노동부 장관은 "포괄임금 오남용이 의심되는 지역과 업종에 대해서는 반복적인 점검을 통해 현장의 잘못된 노동 관행을 근절할 계획"이라며 "일한 만큼 정당하게 보상받는 상식적인 일터 문화가 정착될 수 있도록 지속적으로 지도·감독하겠다"고 강조했다.
sheep@newspim.com