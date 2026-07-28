노동부, 청년 정책 안내서 발간…전국 청년센터 및 온라인 배포

AI 핵심 요약beta
- 고용노동부가 29일 청년 정책 안내서 배포를 시작했다.
- '알기 쉬운 청년 정책.zip'은 일자리·주거 등 제도를 담았다.
- 전국 청년센터와 도서관에도 비치하고 QR로 연결했다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[세종=뉴스핌] 양가희 기자 = 고용노동부가 청년 정책 안내를 위한 '알기 쉬운 청년 정책.zip'을 발간한다.
28일 노동부에 따르면 오는 29일 노동부 홈페이지와 고용24, 온통청년 등 온라인을 통해 청년 정책 안내서 '알기 쉬운 청년 정책.zip'이 공개된다.
청년들이 자주 이용하는 전국 청년센터와 공공도서관, 스터디카페 초심 등에도 비치한다.
안내서에는 일자리 지원사업, 노동·안전보건 상식, 일가정 양립제도, 청년뉴딜, 주거·교육·금융·복지 등 각종 제도에 대한 설명이 담겼다.
정책별 QR코드를 통해 관련 홈페이지로 바로 이동할 수도 있다.
제작에는 사회적기업이자 정보약자·장애인 등을 포함한 누구나 이해할 수 있는 정보를 만드는 기업 소소한 소통과 노동부 청년보좌역 등이 참여했다.
김영훈 노동부 장관은 "좋은 정책을 만드는 것 못지않게 청년이 필요한 순간에 제대로 전달하는 것이 중요하다"며 "이번 자료집을 통해 청년들이 일자리정책을 쉽게 접하고, 정책 참여로 연결될 수 있도록 다양한 홍보 활동을 지속적으로 추진해 나가겠다"고 밝혔다.
sheep@newspim.com