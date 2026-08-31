노동부, 청년도전 지원사업·청년성장 프로젝트 우수사례 접수

AI 핵심 요약beta
- 고용노동부가 31일 청년지원사업 우수사례 공모전을 열었다.
- 접수는 다음 달 1일부터 30일까지 진행한다.
- 청년 회복·취업 경험을 공유해 참여를 늘리려 했다.
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[세종=뉴스핌] 양가희 기자 = 고용노동부는 청년도전 지원사업 및 청년성장 프로젝트 우수사례 공모전을 개최한다.
31일 노동부에 따르면 공모전 접수 기간은 다음 달 1일부터 30일까지다.
공모전은 각 사업을 통해 한 걸음을 나아간 청년들의 이야기와, 그 곁에서 청년들을 지원한 현장의 경험을 공유하여 비슷한 상황에 있는 청년들의 정책 참여를 촉진하기 위해 마련됐다.
정부는 청년도전지원사업을 통해 6개월 이상 장기 실업 등으로 사회적으로 고립되거나 구직활동을 단념한 청년들이 다시 취업할 수 있도록 자신감 회복을 지원하고 있다.
또 청년 누구나 이용할 수 있는 청년카페에서 일상지원, 취업지원, 네트워킹·멘토링 등 지역 특성에 맞춘 프로그램을 제공하는 청년성장프로젝트를 통해 청년들이 구직 의욕을 잃지 않도록 돕고 있다.
하창용 청년고용정책관은 "한 사람의 회복·성취 경험은 같은 고민을 하는 청년에게 가장 설득력 있는 메세지가 된다"며 "이번 공모전을 계기로 더 많은 청년이 서로의 이야기에서 용기를 얻고, 자신의 가능성을 발견하기를 바란다"고 밝혔다.
sheep@newspim.com