추미애 "살던 곳서 존엄한 삶 지키는 재택의료 통합돌봄 기반 촘촘히 구축"

AI 핵심 요약beta
- 추미애 도지사가 15일 수원 돌봄의료 현장을 점검했다.
- 경기도는 거동 불편 도민에 방문 진료와 복지를 연계했다.
- 도는 재택의료 중심 통합돌봄망을 더 확장할 방침이다.
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수원시 거동 불편 80대 환자 가구 방문...의료진·환자 가족 목소리 청취
도내 6개 도립병원 '돌봄의료센터' 운영...2만4000여 건 방문 서비스 제공
[수원=뉴스핌] 박승봉 기자 = 경기도는 추미애 도지사가 15일 도가 추진 중인 '집으로 찾아가는 돌봄의료' 현장을 직접 찾아 이용자 및 의료진과 소통하며 통합돌봄 추진 현황을 점검했다고 밝혔다.
도에 따르면 '집으로 찾아가는 돌봄의료'는 거동이 불편해 병원 방문이 어려운 도민의 가정이나 시설로 의사·간호사·사회복지사 등으로 구성된 전담팀이 직접 방문해 진료·간호·재활 및 복지서비스를 연계 제공하는 경기도형 방문 의료서비스다.
추 지사는 이날 경기도의료원 수원병원 돌봄의료센터 전담팀과 함께 수원시에 거주하는 80대 거동 불편 환자의 가정을 찾았다. 추 지사는 방문 진료와 재활 서비스 진행 과정을 참관하고 서비스 이용 후 환자의 건강 상태 변화와 가족의 돌봄 부담 완화 효과에 대해 의견을 들었다.
해당 환자는 지난 3월 요추 수술 후 보행 장애를 겪었으나 도의 지속적인 방문 진료와 재활 서비스를 통해 현재는 보조기를 활용해 실내 이동 및 일상 생활이 가능해질 정도로 회복했다.
추 지사는 현장에서 "병원 체류 시 발생하는 간병 부담을 사회와 가정이 나누며 환자의 회복을 돕는 현장을 보니 희망적"이라며 "환자들이 편안하게 집에서 돌봄을 받을 수 있도록 필요한 복지 서비스까지 연계하는 시스템을 지속 발전시키겠다"고 말했다.
환자 가족 역시 "병원 치료 후 더 이상 방법이 없을 것으로 생각했으나 방문 의료 서비스를 통해 건강이 크게 향상됐다"며 높은 만족감을 표했다.
통합돌봄은 일상생활에 어려움을 겪는 이들이 기존 거주지에서 건강한 삶을 이어가도록 의료·요양·돌봄을 통합 제공하는 제도로 지난 3월 '돌봄통합지원법' 시행과 함께 전국적으로 추진되고 있다.
경기도는 2024년 2월부터 경기도의료원 6개 병원에 '찾아가는 경기도 돌봄의료센터'를 선제적으로 도입했으며, 올해 장기요양 재택의료센터를 도내 31개 시군(84개소)으로 확대했다. 도 돌봄의료센터는 2024년 사업 개시 이후 올해 8월 말까지 총 2만 4000여 건의 방문 서비스를 제공했다.
경기도는 향후 도민의 건강 상태 변화에 맞춰 살던 곳에서 적시 적기의 의료·요양·돌봄 서비스를 받을 수 있도록 지역 내 연계 체계를 강화하고 재택의료 중심의 통합돌봄망을 확장해 나갈 방침이다.
1141world@newspim.com