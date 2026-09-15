[세종=뉴스핌] 박정하 기자 = 세종시는 남세종종합청소년센터 소속 한유나 청소년이 KB라이프생명사회공헌재단 주관 '2026 제28회 전국청소년자원봉사대회'에서 은상을 받았다고 15일 밝혔다. 한유나 청소년은 지난 4년간 환경의 중요성을 알리고 식물과 자연을 가꾸는 등 다양한 환경보호 활동에 참여하며 자신의 관심과 경험을 봉사활동으로 확장해 온 점을 인정받았다. 활동을 지도한 박하늘 지도교사에게는 감사장이 수여됐다. 한유나 청소년은 "환경과 식물에 관심이 있어 시작한 활동을 이어오면서 작은 실천이 긍정적인 변화를 만든다는 것을 배웠다"고 소감을 전했다. 안종배 센터장은 "청소년들이 지역사회의 문제에 관심을 갖고 스스로 해결 방안을 찾아 실천할 수 있도록 다양한 자원봉사활동을 지원하겠다"고 말했다. [사진=세종시] vincent977@newspim.com
세종시 "남세종종합청소년센터 한유나, 자원봉사대회 은상"
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