세종 학교4-H 청소년들, 미래 농업분야 진로 탐색

AI 핵심 요약beta
- 세종시 농업기술센터가 26일 한솔중학교서 4-H 학생 27명에게 진로교육을 했다.
- 농업 직업과 미래농업 변화를 설명하고 4-H 역할도 소개했다.
- 청년4-H 강연과 유리병 정원 체험으로 진로 탐색을 도왔다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[세종=뉴스핌] 박정하 기자 = 세종지역 학교4-H 청소년들이 농업의 다양한 직업과 미래농업을 알아보며 진로를 탐색하는 시간을 가졌다.
세종시 농업기술센터는 26일 한솔중학교에서 학교4-H회 학생 27명을 대상으로 진로탐색 과제교육을 진행했다고 밝혔다.
4-H회는 '배우며 실천하는 삶'을 통해 청소년에게 농촌과 환경의 중요성을 알리고 농업과 지역사회를 이끌어가는 실천 중심의 인성교육 단체다. 이번 교육에서는 농업기술센터와 4-H의 역할 및 주요 사업을 소개하고 농업 분야의 다양한 직업과 미래농업의 변화 등을 설명했다.
지역에서 활동하는 청년4-H 회원 유태욱 씨도 강사로 나서 자신의 영농 정착 과정과 농업인으로서의 경험을 공유하며 학생들의 진로 탐색을 도왔다. 학생들은 이끼를 활용한 유리병 정원 만들기 체험에도 참여하며 식물과 농업을 활용한 활동을 직접 경험했다.
피옥자 소장은 "청소년들이 농업의 다양한 가치를 이해하고 미래 진로를 폭넓게 탐색하는 계기가 됐기를 바란다"며 "학교4-H 회원들이 다양한 진로를 경험할 수 있도록 교육을 이어가겠다"고 말했다.
vincent977@newspim.com