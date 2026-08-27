이마트, 서울 첫 스타필드 진출…월계점 27일 개장

AI 핵심 요약beta
- 이마트가 27일 서울 월계점을 스타필드 마켓으로 열었다.
- 월계점은 스타필드 마켓 5호점이자 서울 첫 점포다.
- 이마트는 10월 와우샵, 11월 유니클로와 무인양품을 들인다.
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이마트·트레이더스 결합
[서울=뉴스핌] 김정인 기자 = 이마트는 서울 월계점을 복합 쇼핑 공간인 '스타필드 마켓 월계점'으로 재단장해 문을 연다고 27일 밝혔다.
스타필드 마켓 5호점이자 서울 첫 점포다. 영업면적은 6590평(2만1785㎡)으로, 이마트와 트레이더스에 외식·문화·쇼핑 매장을 결합한 첫 스타필드 마켓이다.
이마트는 30~40대 자녀 동반 가족을 겨냥해 휴식·문화 공간을 약 180평 규모로 확대했다. 2층 중앙에는 157평 규모의 '북 그라운드'를 조성하고 3세 이상 어린이용 독서 공간과 영유아 놀이 공간으로 구성된 '키즈 그라운드'를 마련했다.
식음료(F&B) 브랜드는 약 80%를 교체하거나 재배치했다. 올리브영은 기존보다 3배 넓은 120평 규모로 확장했고 신세계팩토리스토어, 데카트론, ABC마트 등도 들였다.
오는 10월에는 100평 규모의 초저가 생활용품 '와우샵' 전문관을 열 예정이다. 오는 11월에는 각각 300평 이상 규모인 유니클로와 무인양품 매장이 추가로 문을 연다.
예방접종을 마친 5kg 미만 반려견과 반려묘는 덮개가 있는 펫모차나 켄넬, 케이지를 이용하면 일부 공간을 제외한 전체 매장의 약 60%에 동반할 수 있다.
이마트는 2024년 죽전점을 시작으로 지난해 일산점·동탄점·경산점까지 스타필드 마켓을 확대했다. 올해 상반기 기존 4개점 매출은 전년 동기 대비 28% 증가해 같은 기간 이마트 전체 매출 증가율 2.7%를 웃돌았다.
개점 기념 행사로 오는 27일부터 다음달 9일까지 네스프레소 팝업스토어를 운영한다. 오는 27일부터 다음달 2일까지는 한우와 제철 과일, 계란 등 주요 상품을 최대 50% 할인한다.
kji01@newspim.com