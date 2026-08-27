뉴욕증시, 물가 지표 예상 상회에 관망…엔비디아 실적 대기

7월 PCE 물가 전년비 3.7%↑…금리 인상 전망 강화

[뉴욕=뉴스핌] 김민정 특파원 = 26일(현지시간) 미국 뉴욕증시 주요 지수가 일제히 소폭 하락 마감했다. 물가 지표가 예상을 웃돌면서 금리 인상 가능성이 부각됐고, 장 마감 후 나오는 엔비디아 실적을 앞두고 관망세가 짙어졌다.

이날 다우존스30산업평균지수는 전장보다 113.52포인트(0.21%) 내린 5만3463.88에 거래를 마쳤다. 대형주 위주의 스탠더드앤드푸어스(S&P)500지수는 1.58포인트(0.02%) 하락한 7675.70, 기술주 중심의 나스닥종합지수는 21.10포인트(0.08%) 밀린 2만6130.20을 각각 기록했다.

예상을 웃돈 물가 지표는 시장에 부담이었다. 미 상무부에 따르면 7월까지 12개월간 개인소비지출(PCE) 물가는 3.7% 올라 예상을 소폭 웃돌았다. 식품과 에너지를 제외한 근원 PCE 물가지수는 3.3% 상승했다. 2분기 국내총생산(GDP) 증가율은 수정 없이 1.5%로 유지됐으나 세부 항목에서는 소비지출과 기업 투자가 당초 발표보다 강했던 것으로 나타났다.

이날 지표는 미 연방준비제도(Fed) 정책 전망에 또 하나의 변수를 더했다. CME 페드워치에 따르면 9월 회의에서 인상이 이뤄질 확률은 38.1%로 나타났다.

모간스탠리웰스매니지먼트의 엘런 젠트너 수석경제전략가는 "9월 회의의 균형을 바꿀 만한 수준은 아니었지만 이후 지표가 같은 방향을 가리킨다면 연준은 관망에서 벗어나야 한다는 압박을 더 크게 느낄 수 있다"고 말했다.

이토로의 브렛 켄웰 전략가는 "과제가 점점 분명해지고 있다"며 "물가는 여전히 편안하다고 하기에는 높고, 투자자들은 (케빈) 워시 의장이 28일 잭슨홀 연설에서 이를 장기 목표로 되돌릴 방안을 다룰지 지켜볼 것"이라고 밝혔다.

뉴욕증권거래소(NYSE).[사진=로이터 뉴스핌] 2026.08.27 mj72284@newspim.com

시장의 시선은 장 마감 후 엔비디아 실적에 쏠렸다. 반도체 대장주가 기대에 못 미치는 성적을 내놓으면 인공지능(AI) 호황의 지속 가능성에 대한 의문이 다시 불거질 수 있다. 블룸버그가 집계한 애널리스트 전망치에 따르면 엔비디아의 지난 분기 매출은 1년 전보다 두 배 가까이 늘었을 것으로 예상된다. 2년 만의 최고 증가율이다. 엔비디아 주가는 실적 발표를 앞두고 1.59% 하락 마감했다.

크레셋캐피털매니지먼트의 잭 애블린 최고투자책임자(CIO)는 "기대치가 이미 높아진 만큼 투자자들은 향후 실적 전망과 마진, 수요의 지속성, 확대되는 투자 전략을 살피며 구조적 AI 성장 서사가 온전한지 확인하려 할 것"이라고 강조했다.

업종별로는 헬스케어가 1.01% 내리며 가장 부진했다. 최근 강세를 보인 모더나는 5.77% 하락했다. 전날 급등에 따른 되돌림으로, 머크와 함께 후기 임상 암 백신 데이터를 공개하기 전 수준은 여전히 크게 웃돈다.

메타플랫폼스는 1.07% 올라 대형 기술주 상승세를 이끌었다. 청소년 피해를 주장한 주정부들의 소송에서 최대 180억 달러 지급에 합의하고 페이스북과 인스타그램 운영 방식을 바꾸기로 한 것이 호재로 작용했다. 내달 9일 아이폰 공개 행사를 앞둔 애플도 1.15% 상승했다.

인튜이트는 연간 매출 전망을 시장 예상보다 낮게 제시하며 3.24% 하락했다. 강한 실적을 낸 아베크롬비앤피치는 35.62% 급등 마감했다.

한편 이란 혁명수비대 대변인 발언을 인용한 보도에 따르면 이란과 오만은 호르무즈 해협의 지분과 수입 배분에 합의했다. 국제유가는 러시아가 우크라이나 전쟁을 확대하려 한다는 소식에 등락을 거듭하다 하락 마감했다.

금리 인상 기대가 부각되면서 미 국채 수익률은 상승했다. 단기물이 특히 약세를 보였다. 지난주 유가와 정부 부채, 물가 기대 우려로 수년 만의 최고치까지 올랐던 금리는 재무부가 지원 조치를 발표한 뒤 물러섰다가 다시 오르는 흐름이다.

'월가의 공포지수'로 불리는 시카고옵션거래소(CBOE) 변동성지수(VIX)는 전장보다 0.39% 내린 15.39를 기록했다.

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