[오늘의 국회일정] 국회의장·세미나·기자회견·주요 정당 - 8월 27일

AI 핵심 요약beta
- 국회의장과 여야 지도부가 24일 정기국회 대비 일정에 나섰다.
- 의원회관과 국회 곳곳서 AI·방산·의료 등 토론회가 열렸다.
- 소통관선 핵추진잠수함·부동산 감세 등 기자회견이 이어졌다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
◆국회의장
09:30 국회 사무처 업무보고 / 국회 접견실
15:00 다이빙 주한중국대사 접견 / 의장 집무실
◆의원실 세미나
07:30 국내 모험자본은 왜 인내하지 못하는가? / 의원회관 제3간담회의실
09:30 KOICA-유엔세계식량계획 글로벌 학교급식 정책 포럼 / 의원회관 제8간담회의실
10:00 변호사 예비시험 도입을 위한 토론회-법조계 진입로 다양화의 필요성 / 의원회관 제1소회의실
10:00 청소년 SNS 규제 왜, 어떻게 할 것인가? / 의원회관 대회의실
13:30 의료기관과 의료인의 양심적 거부: 그 의미와 필요성 / 의원회관 제2소회의실
14:00 AI 시대, 미래 소방안전 구급체계 대전환 토론회 / 국회도서관 소강당
14:00 공동주택 소음기준 완화, 쟁점과 대안! / 의원회관 제1간담회의실
14:00 다음 팬더믹, 우리는 준비되어 있는가?: 2026년 대한중환자의학회 정책토론회 / 의원회관 제7간담회의실
14:00 방산 원가구조 개선을 통한 기업 생존 해법 모색 / 의원회관 제1소회의실
14:00 초과세수, 미래를 위한 전략적 재정배분과 활용 방안 / 의원회관 제11간담회의실
14:00 통합돌봄시대, 방문치과진료 시범사업 시행을 위한 국회 토론회 / 의원회관 제3간담회의실
14:00 한-중앙아시아 협력 평가와 전망: 제1차 한-중앙아 정상회담 계기 / 의원회관 제2간담회의실
14:00 후쿠시마 오염수의 생물 농축과 건강 영향 / 의원회관 제9간담회의실
◆소통관 기자회견
09:20 [전당대회 국민여론조사 업무방해 해당행위자 처벌 및 징계 촉구 기자회견]
09:40 [핵추진잠수함사업에 관한 특별법 추진 기자회견]
10:00 [폐기물관리법 일부개정법률안 대표발의 기자회견]
10:20 [부동산 부자감세 비판 기자회견]
10:40 [현안 기자회견]
11:00 [녹조소변 검출 관련 인체노출 후속조사, 관계부처 공동대응, 주민보호대책 촉구 기자회견]
11:20 [태아보호연합 기자회견]
13:20 [HL만도 故 김승모 노동자 중대재해 관련 만도 본사 압수수색 및 정몽원 회장 처벌 촉구 기자회견]
◆더불어민주당
*김민석 당대표
14:00 2026년 정기국회 대비 국회의원 워크숍 / 인스파이어 호텔
*한병도 원내대표
09:30 정책조정회의 / 국회 본관 원내대표회의실
14:00 2026년 정기국회 대비 국회의원 워크숍
◆국민의힘
*장동혁 당대표·정점식 원내대표
14:00 2026 국민의힘 국회의원 연찬회 / 소노캄 고양
◆조국혁신당
*신장식 당대표
09:00 제주 현장최고위원회 / 조국혁신당 제주도당
10:00 민생대장정-제주 동문시장 방문 / 제주 동문시장
14:00 혁신정책연구원 불평등 해법 연속토론회1 / 의원회관 제3세미나실
*김준형 원내대표
14:00 혁신정책연구원 불평등 해법 연속토론회1 / 의원회관 제3세미나실
◆개혁신당
- 공개일정 없음
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