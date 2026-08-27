[오늘의 정치일정] 8월 27일(목)

AI 핵심 요약beta
- 대통령은 26일 시장·군수·구청장 오찬과 수보회의를 주재했다.
- 통일부 장관은 2026 국제 한반도 포럼 개회사에 나섰다.
- 여야 지도부는 정기국회 대비 워크숍과 연찬회를 열었다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌]
<청와대>
-대통령
11:40 시장·군수·구청장 초청 오찬 간담회 (청와대 영빈관)
14:00 대통령 주재 수석보좌관회의 (청와대 여민관)
<외교부>
-장관
통상업무
-1차관
통상업무
-2차관
08:40 차관회의
<통일부>
-장관
09:30 2026 국제 한반도 포럼(GKF) 개회사 (중구 )웨스틴 조선 서울
-차관
통상업무
<국방부>
-장관
통상업무
-차관
09:00 차관회의
<국가보훈부>
-장관
통상업무
-차관
통상업무
<더불어민주당>
-김민석 당대표
14:00 2026년 정기국회 대비 국회의원 워크숍(인스파이어 호텔)
-한병도 원내대표
09:30 정책조정회의(국회 본관 원내대표회의실)
14:00 2026년 정기국회 대비 국회의원 워크숍
<국민의힘>
-장동혁 당 대표
14:00 2026 국민의힘 국회의원 연찬회(소노캄 고양 / 경기 고양시 일산동구 태극로 20)
-정점식 원내대표
14:00 2026 국민의힘 국회의원 연찬회(소노캄 고양 / 경기 고양시 일산동구 태극로 20)
<개혁신당>
일정 없음
<조국혁신당>
-신장식 당대표
09:00 제주 현장최고위원회(조국혁신당 제주도당)
10:00 민생대장정-제주 동문시장 방문(제주 동문시장)
14:00 혁신정책연구원 불평등 해법 연속토론회1(의원회관 제3세미나실)
-김준형 원내대표
14:00 혁신정책연구원 불평등 해법 연속토론회1(의원회관 제3세미나실)