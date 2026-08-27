[오늘날씨] 최고 31도 무더위 지속...전국 곳곳 소나기

AI 핵심 요약beta
- 기상청은 27일 전국 곳곳에 비와 소나기가 내린다고 했다.
- 전남권과 경남권은 10~60㎜, 경남 남해안은 80㎜ 이상 쏟아지겠다.
- 낮 최고기온은 31도 안팎이며 미세먼지는 전 권역이 좋음으로 예상됐다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 조준경 기자 = 목요일인 27일은 무더위가 지속되는 가운데 전국 곳곳에 비나 소나기가 내리겠다. 낮 최고기온은 31도다.
기상청에 따르면 이날 우리나라는 기 북부와 강원 북부 내륙·산지는 아침부터 낮 사이, 남해안과 제주도는 아침부터 밤사이 비가 내리겠다. 전남권과 경남권에도 오전부터 밤사이 비가 이어겠다.
예상 강수량은 광주·전남·부산·울산·경남 10~60㎜다. 경남 남해안에는 80㎜ 이상 쏟아지는 곳이 있겠다. 경기 북부와 서해5도, 강원 북부 내륙·산지, 제주도의 예상 강수량은 5~30㎜로 전망된다.
주요 지역별 최저기온은 ▲서울 25도 ▲인천 24도 ▲수원 24도 ▲춘천 23도 ▲강릉 24도 ▲청주 24도 ▲대전 24도 ▲전주 25도 ▲광주 26도 ▲대구 24도 ▲부산 26도 ▲울산 25도 ▲제주 27도다.
최고기온은 ▲서울 31도 ▲인천 30도 ▲수원 31도 ▲춘천 31도 ▲강릉 30도 ▲청주 31도 ▲대전 33도 ▲전주 33도 ▲광주 33도 ▲대구 33도 ▲부산 32도 ▲울산 32도 ▲제주 34도다.
에어코리아에 따르면 이날 미세먼지는 전 권역이 '좋음'으로 예상된다.
바다의 물결은 서해 앞바다 0.5~1.5m, 남해 앞바다 0.5~1.5m, 동해 앞바다 0.5~1.5m로 일겠다.
calebcao@newspim.com