[김용남의 글로벌 부동산] 이탈리아 1유로 주택의 역설… 싼 가격보다 무서운 총투자비용

김용남 글로벌PMC(주) 대표이사

에스프레소 한 잔 값의 집. 지중해의 햇살이 내리쬐는 시칠리아 언덕 위 고풍스러운 석조 주택을 단돈 1유로에 소유할 수 있다는 이야기는 누구나 한 번쯤 꿈꿔볼 만한 낭만입니다. 이탈리아 각지의 소도시들이 내놓은 이른바 '1유로 프로젝트'는 은퇴 후 유럽에서 제2의 인생을 꿈꾸는 사람이나 원격근무가 가능한 디지털 노마드, 세컨드하우스를 찾는 해외 매수자들에게 매력적인 기회로 비칩니다. 그러나 이 프로젝트가 등장한 배경에는 인구 유출과 고령화로 빠르게 비어가는 소도시의 현실이 자리하고 있습니다. 지방정부가 1유로라는 파격적인 가격을 내건 것도 방치된 빈집을 되살리고 새로운 주민을 끌어들이기 위해서입니다. 문제는 그다음입니다. 상징적인 매입가격 뒤에 숨어 있는 실제 투자비용과 까다로운 계약 조건을 들여다보면, 1유로 주택은 결코 '헐값에 유럽 집 한 채를 사는' 단순한 거래가 아닙니다.

1유로라는 파격적인 가격의 이면에는 일정 기간 안에 상당한 비용을 들여 건물을 전면 보수해야 한다는 의무가 놓여 있습니다. 단순한 권고에 그치지 않고 지역에 따라 이행 보증금을 예치하거나 정해진 기간 안에 공사를 시작하고 완료해야 하는 조건이 붙기도 합니다. 대부분의 대상 주택은 오랫동안 방치된 노후 건축물입니다. 기초 구조 보강과 지붕 교체, 외벽 보수, 전기와 배관 교체, 단열 보강, 주방과 욕실 설치 등 사실상 전면적인 리노베이션이 필요한 경우가 적지 않습니다. 역사적 보존 가치가 높은 구도심 건축물은 외관과 자재 선택에도 제약이 있어 전문 설계와 별도의 인허가 절차가 추가될 수 있습니다. 여기에 세금과 공증 수수료, 설계비, 행정비용까지 더하면 실제 투입금액은 처음 기대했던 수준을 크게 넘어설 수 있습니다. 결국 1유로 주택은 단순히 집을 싸게 사는 거래가 아니라, 상당한 자금과 시간을 들여 노후 주택을 다시 살려내야 하는 재생 프로젝트에 가깝습니다.

김용남 글로벌PMC(주) 대표이사

더 주목할 점은 1유로 주택이 단순한 주거 지원책이 아니라, 지자체가 감당하기 어려운 빈집 재생의 비용과 부담을 민간 매수자에게 넘기는 구조라는 것입니다. 지자체는 방치된 주택을 저렴하게 공급하는 대신, 매수자가 리노베이션 비용과 공사 기간, 복잡한 행정 절차를 떠안도록 하고 있습니다. 지방정부 입장에서는 흉물로 방치된 빈집을 정비하면서 새로운 주민과 소비를 끌어들일 수 있고, 매수자는 매우 낮은 가격으로 유럽의 주택을 취득할 기회를 얻습니다. 서로의 이해가 맞아떨어지는 구조이지만, 매수자가 부담해야 할 비용과 위험까지 사라지는 것은 아닙니다.

겉으로는 1유로라는 가격이 모든 것을 말해주는 것처럼 보이지만, 실제 투자 판단에서 더 중요한 것은 총투자비용과 향후 매각 가능성입니다. 인구가 줄어드는 지역은 아름다운 풍경과 낮은 매입가가 매력적일 수 있지만, 의료·교통·상업시설과 일자리 기반이 부족한 경우가 많습니다. 공사를 마친 뒤에도 임대수요가 충분하지 않고 다시 팔기도 어렵다면, 낮은 매입가격의 매력은 결국 유지관리 부담과 자금 회수의 어려움으로 바뀔 수 있습니다. 결국 싸게 샀다는 사실만으로 좋은 투자가 되는 것은 아닙니다.

일부 지역이 정착금과 세제 혜택, 실거주 인센티브까지 제공하는 것도 같은 이유입니다. 단순히 빈집을 처분하는 것이 아니라 사라져가는 마을에 새로운 주민을 끌어들이고 지역 경제에 다시 활력을 불어넣으려는 전략입니다. 특히 원격근무가 확산되면서 도시의 직장과 거주지를 반드시 일치시킬 필요가 줄어들었고, 은퇴자나 디지털 노마드에게 유럽의 소도시는 이전보다 현실적인 선택지가 되고 있습니다. 따라서 1유로 주택은 직접 거주하며 새로운 삶을 시작하려는 사람에게는 매력적인 기회가 될 수 있습니다. 그러나 생활의 만족도와 부동산의 투자수익성은 서로 다른 문제입니다.

해외부동산 투자로 접근한다면 더욱 냉정한 계산이 필요합니다. 법적 규제와 예상보다 커질 수 있는 공사비, 각종 부대비용, 지역 경제의 성장 가능성, 임대수요와 향후 매각 가능성까지 꼼꼼히 따져봐야 합니다. 특히 현지에 거주하지 않는 외국인에게는 시공업체 선정과 공사 관리, 인허가, 세무와 법률 문제까지 추가적인 부담이 발생할 수 있습니다. 매입가격이 거의 공짜에 가깝다는 이유만으로 이러한 비용과 시간을 과소평가해서는 안 됩니다.

결국 이탈리아 1유로 주택의 진짜 가격은 '1유로'가 아닙니다. 리노베이션 비용과 세금, 각종 부대비용, 투입되는 시간과 자본, 그리고 나중에 다시 팔 수 있는 가능성까지 모두 합친 것이 실제 가격입니다. 1유로라는 숫자는 사람을 끌어들이는 강력한 마케팅 장치지만, 투자 성과를 좌우하는 것은 그 뒤에 따라붙는 총투자비용과 현금흐름, 그리고 투자금을 회수할 수 있는 출구전략입니다. 부동산의 진짜 가치는 얼마나 싸게 샀느냐보다, 그 자산이 앞으로 얼마나 안정적인 수익을 만들고 필요할 때 제대로 팔 수 있느냐에 달려 있습니다.

*김용남 대표이사 사장은 대한민국 1위 중소형 빌딩 자산관리 및 해외부동산 투자자문 기업 글로벌PMC(주)를 2004년 설립한 이후, 빌딩 매입부터 운영관리·매각에 이르는 전 과정을 직접 설계하고 실행하며 시장의 기준을 만들어온 부동산 전문가다. 부동산학 박사(PhD)로서 CCIM·FRICS·CPM·SIOR 등 국제 공인 자격을 보유하고 있으며, CCIM Institute Region 13(한국·일본·대만 총괄) 차기 회장(2028년 취임 예정)으로 선출돼 국제 무대에서도 한국 상업용 부동산 산업의 위상을 높이고 있다. 글로벌PMC는 세계적인 상업용 부동산 네트워크 CORFAC International￼의 국내 유일 회원사로서 미국·일본·유럽 시장을 아우르는 글로벌 투자자문 서비스를 제공하고 있다.