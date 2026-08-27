정관장, 추석 앞두고 '건강운 프로모션'...15% 할인

AI 핵심 요약beta
- 정관장이 27일 추석 프로모션을 시작했다
- 내달 27일까지 전국 주요 채널서 진행한다
- 건기식·대표제품 할인과 포인트 혜택을 준다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 김용석 기자 = 정관장이 추석을 앞두고 오늘부터 다음달 27일까지 '추석엔 건강운, 좋게 선물하세요' 프로모션을 진행한다고 27일 밝혔다. 전국 로드샵과 백화점, 대형마트 등 주요 채널에서 진행된다.
정관장이 올해 7월 코리아리서치인터내셔널과 함께 소비자 1000명을 대상으로 실시한 온라인 조사에 따르면 전체 소비자의 65.9%가 추석 선물을 구매할 예정이며 이 중 51.1%는 건기식을 구매하겠다고 답했다. 건기식 구매 예정자의 69.3%는 정관장 제품을 구매할 계획이라고 밝혔다. 선물 대상은 부모님이 여전히 가장 높은 비중을 차지했지만 지난해 추석보다 감소한 반면, 지인·직장동료·선생님 등에게 감사를 전하는 '감사 선물' 수요는 올해 설부터 뚜렷하게 늘었다.
이번 프로모션에서는 '천녹', '황진단', '활기력', '홍이장군', '아이키커', '이너제틱', '굿베이스' 등 제품을 15% 할인 판매한다. 행사 초기 14일간(오늘~9월9일)은 구매금액별로 포인트를 추가 적립해준다. 300만원 이상 구매 시 15만 포인트, 100만원 이상 300만원 미만은 10만 포인트, 70만원 이상 100만원 미만은 5만 포인트, 30만원 이상 70만원 미만은 2만 포인트가 지급되며 1인 1회 최종 결제금액 기준으로 적용된다.
'에브리타임', '홍삼정', '홍삼톤', '다보록', '화애락', '알엑스진(RXGIN)', '아이패스', '지엘프로(GLPro)' 등 대표 제품군은 채널별 취급 품목에 따라 10% 할인이 적용된다. 신규 멤버스 가입 후 5만원 이상 구매 고객에게는 '천녹톤' 3포를 증정한다.
정관장 관계자는 "건강을 기원하는 마음이 어느 때보다 크게 오가는 추석을 맞아, 소중한 분의 연령과 라이프스타일에 맞는 선물을 합리적으로 준비할 수 있도록 이번 프로모션을 기획했다"고 말했다.
fineview@newspim.com