에스엔시스, 부산 제2공장 신설 추진

AI 핵심 요약beta
- 에스엔시스가 27일 부산에 제2공장 신설을 밝혔다
- 약 150억원을 투입해 2027년 상반기 준공한다
- AI·데이터센터 등 전력수요 대응 생산거점으로 키운다
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오는 2027년 상반기 준공 목표
[서울=뉴스핌] 이나영 기자= 조선·해양·전력 통합 솔루션 기업 에스엔시스가 약 150억원을 투자해 부산에 제2공장을 신설한다고 27일 밝혔다.
회사에 따르면 오는 9월 착공해 2027년 상반기 준공을 목표로 추진한다. 신공장은 부산 제1공장 인접 부지에 약 2300평 규모로 조성될 예정이며, 상장 당시 조달한 공모자금의 일부를 활용한다.
조선업 호황에 따른 수주 증가와 해양플랜트, 산업 전력 인프라 시장 확대에 대응하기 위한 생산능력 확충이 필요했다. 제2공장은 AI·데이터센터 전력 수요 확대에 대응해 대형 반도체 플랜트용 배전반과 데이터센터용 전력솔루션, 해양플랜트용 고사양 배전반을 생산하는 거점으로 조성된다. ABB 라이선스 기반의 배전반 생산라인을 구축하고, 선박통합제어시스템(IAS)과 친환경 연료공급시스템(FGSS) 제어시스템 생산에도 활용할 계획이다.
경남 거제에는 FGSS·LFSS 등 친환경 연료공급시스템을 위한 연구개발센터와 생산거점을 구축한다. 연구개발부터 생산까지 연계할 수 있는 통합 거점을 조성해 친환경 선박 시장 확대에 대응한다.
부산 제1·제2공장을 중심으로 전력·제어솔루션 생산체계를 확대하고, 거제 생산거점에서는 친환경 연료공급시스템 관련 역량을 강화할 계획이다. 거점별 생산 품목을 전문화하는 동시에 생산공정의 표준화와 자동화 설비 도입을 통해 생산효율과 품질경쟁력, 납기 대응력을 높인다는 전략이다.
에스엔시스 관계자는 "부산 제2공장 신설은 증가하는 수주와 신규 전력솔루션 수요에 대응하기 위한 생산능력 확대 투자"라며 "부산과 거제 생산거점 확충을 통해 생산 경쟁력을 높이고, 육상·해양 전력솔루션과 친환경 사업의 성장 기반을 강화하겠다"고 말했다.
nylee54@newspim.com