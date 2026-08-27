정부, '환태평양경제동반자협정' 가입 논의 착수...농어업 영향 따진다

AI 핵심 요약beta
- 정부가 27일 CPTPP 가입 여부를 두고 여론 수렴에 착수했다
- 경제효과와 산업별 영향을 분석해 국익과 민생을 따지기로 했다
- 농어업 우려를 반영해 보완대책도 선제적으로 마련한다
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CPTPP 가입 여론 수렴 시작
산업별 영향 분석 및 농업 우려 수렴
신흥시장 협력 및 보완대책 마련
[세종=뉴스핌] 오종원 기자 = 정부가 포괄적·점진적 환태평양경제동반자협정(CPTPP) 가입을 위한 여론 수렴과 사회적 논의에 본격 착수한다. 경제적 효과와 산업별 영향을 분석한 뒤 국익과 민생에 도움이 되는지를 토대로 가입 추진 여부를 결정할 방침이다.
구윤철 부총리 겸 재정경제부 장관은 27일 정부서울청사에서 제273차 대외경제장관회의를 주재하고 이 같은 내용을 담은 'CPTPP 가입 관련 향후 대응 방향' 등을 논의했다.
CPTPP는 아시아·태평양 지역의 다자간 자유무역협정으로 시장 개방 수준이 높은 것이 특징이다. 정부는 중견국 간 연대를 강화하고 핵심 공급망을 안정화하는 한편 수출시장을 확대하기 위해 가입 관련 논의를 시작하기로 했다.
정부는 가입에 따른 경제적 효과와 산업별 영향을 객관적으로 분석해 국민에게 설명할 계획이다. 특히 시장 개방에 민감한 농·어업계의 우려와 현장 의견을 충분히 수렴하기로 했다.
향후 가입을 추진할 경우에는 농어업 등 피해가 예상되는 분야를 대상으로 실효성 있는 국내 보완대책도 선제적으로 마련한다.
정부는 중앙아시아와 아프리카 등 신흥시장과의 경제협력도 강화한다. 오는 9월 국내에서 처음 열리는 한-중앙아시아 정상회의를 계기로 핵심광물·에너지 공급망과 인공지능(AI)·바이오, 교통·물류·인재 양성 등 3대 분야에서 협력사업을 추진한다.
중앙아시아가 보유한 자원과 지정학적 이점에 한국의 기술·금융·정책 경험을 결합해 공급망을 안정시키고 국내 기업의 수출과 수주를 확대한다는 구상이다.
아프리카개발은행(AfDB), 한국수출입은행과 함께 다음달 8일부터 11일까지 제8차 한·아프리카 장관급 경제협력회의(KOAFEC)도 개최한다.
정부는 KOAFEC 출범 20주년을 맞아 AI와 디지털 전환을 중심으로 한·아프리카 경제협력의 새로운 비전과 실행 방안을 제시할 예정이다. 개발협력을 통해 아프리카 국가의 성장 기반을 확충하면서 국내 기업의 현지 시장 진출 기회도 넓힐 계획이다.
해외수주 지원은 토목·건설 중심의 전통적인 인프라에서 친환경·스마트 인프라와 원전 등 고부가가치 신산업으로 확대한다.
중동 지역의 발주 지연으로 올해 해외수주 여건이 지난해보다 어려운 만큼 연내 계약 체결이 예상되는 핵심 프로젝트를 집중적으로 지원한다. 사업 발굴과 정책금융, 외교 지원, 수주 이후 관리까지 전 과정에 걸친 지원도 강화한다.
구 부총리는 "양자 통상·경제협력을 지역·다자 차원으로 확장해 우리 경제의 대외 네트워크를 더욱 촘촘하고 폭넓게 구축하겠다"고 강조했다.
jongwon3454@newspim.com