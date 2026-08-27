KB국민은행, 신보·기보에 100억 출연…산업단지 기업에 3500억 공급

AI 핵심 요약beta
- KB국민은행이 27일 신보·기보와 금융지원 협약을 체결했다.
- 산업단지 입주기업 경쟁력 강화와 지역 제조업 성장을 돕는 취지다.
- 총 100억원 출연해 약 3500억원 보증대출을 공급한다.
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[서울=뉴스핌] 박가연 기자 = KB국민은행이 신용보증기금 및 기술보증기금과 '산업단지 입주기업 경쟁력 강화와 지역 제조업 균형 성장을 위한 금융지원 업무협약'을 체결했다고 27일 밝혔다.
이번 협약은 지난해 6월 한국산업단지공단과 맺은 '산업단지 입주기업 대상 ESG 경영 확산 및 수출 활성화 지원을 위한 업무협약'의 후속 조치로 추진됐다.
KB국민은행은 협약에 따라 신용보증기금과 기술보증기금에 특별출연금 및 보증료 지원금으로 각각 25억원씩 총 100억원을 출연한다. 이를 기반으로 약 3500억 원 규모의 보증서 대출을 공급할 계획이다.
특별출연 협약보증 대상 기업은 3년간 100% 보증비율과 0.3%p의 보증료 감면 혜택을 적용받는다. 보증료 지원 협약보증 대상 기업은 2년간 연 1.0%p씩 총 2.0%p의 보증료를 은행으로부터 지원받아 금융비용을 절감할 수 있다.
지원 대상은 산업단지 입주기업을 우선으로 하며, 신용보증기금과 기술보증기금의 생산적 금융 지원 대상 기업 등이 포함된다.
KB국민은행 관계자는 "이번 협약이 산업단지 입주기업의 금융비용 부담을 낮추고 자금 조달을 지원하는 계기가 되길 바란다"며 "생산적 금융을 통해 지역 제조기업 지원과 지역경제 활성화에 힘쓰겠다"고 말했다.
eoyn2@newspim.com