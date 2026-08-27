세탁기 돌리고 전기료 환급…LG전자, 한전과 '가전 캐시백' 나선다

AI 핵심 요약beta
- LG전자와 한전은 27일 스마트가전 캐시백 시범사업 MOU를 체결했다.
- 봄·가을 주말과 연휴 낮시간대 가전 사용 시 전기요금을 환급했다.
- 세탁기 등 4종이 대상이며 1kWh당 100원을 돌려줬다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
세탁기·건조기·식기세척기·스타일러 대상…씽큐 앱으로 간편 참여
[서울=뉴스핌] 조민교 기자 = LG전자가 한국전력과 손잡고 전력 수요가 낮은 시간대에 가전제품을 사용하면 전기요금을 돌려주는 '스마트가전 캐시백' 시범사업을 추진한다. 세탁기와 건조기 등을 지정된 시간에 사용하면 1kWh당 100원씩, 시간당 최대 300원을 환급받을 수 있다.
LG전자는 지난 26일 서울 서초구 한전아트센터에서 한국전력과 스마트가전 캐시백 시범사업 추진을 위한 업무협약(MOU)을 체결했다고 27일 밝혔다. 대상 제품은 세탁기·건조기·식기세척기·스타일러 등 4종으로, 워시타워와 워시콤보도 포함된다. 환급액은 한국전력의 에너지 캐시백 서비스를 통해 전기요금에서 자동 차감된다.
사업은 전력 수요가 상대적으로 낮은 봄(3~5월)과 가을(9~10월) 주말·연휴 오전 11시부터 오후 2시 사이 가전 사용을 늘리는 게 핵심이다. 태양광 등 신재생에너지 발전량이 많은 낮시간대로 전력 소비를 유도해 전력 수급 안정과 에너지 효율을 높이겠다는 취지다.
참여 고객은 한국전력 웹사이트에서 스마트가전 캐시백을 신청한 뒤 LG전자 AI홈 플랫폼 'LG 씽큐(ThinQ)' 앱에서 서비스를 연결하면 된다. LG전자는 '씽큐 26도 챌린지' 등 고객이 일상에서 에너지 절약에 참여하는 서비스도 확대하고 있다.
정기현 LG전자 HS사업본부 HS플랫폼사업센터장 부사장은 "LG 씽큐를 기반으로 고객과 함께 스마트하게 에너지를 사용하는 문화를 확산하고 지속가능한 에너지 사용에 기여하는 다양한 서비스를 선보일 것"이라고 말했다.
mkyo@newspim.com