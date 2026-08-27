노브랜드 버거, 평균 2.5% 인상..."가격 조정 최소화"

AI 핵심 요약beta
- 노브랜드 버거가 28일부터 일부 메뉴 가격을 올렸다.
- 원부자재·물류비 상승에 평균 2.5% 인상했다.
- 대표 메뉴는 4000원대·6000원대 가격을 유지했다.
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[서울=뉴스핌] 김용석 기자 = 신세계푸드가 운영하는 노브랜드 버거가 오는 28일부터 일부 메뉴의 판매가격을 조정한다.
노브랜드 버거는 27일 지속적인 원부자재 가격과 물류비 등 제반 비용 상승에 대응하는 한편 소비자 부담을 최소화하기 위해 버거와 일부 사이드 메뉴의 판매가격을 평균 2.5% 상향 조정한다고 밝혔다.
이번 조정에 따라 버거 단품 및 세트 22종은 100원에서 400원까지 인상된다. 사이드 메뉴 34종 가운데 일부 품목은 100원에서 200원 인상하고 나머지 28종은 기존 가격을 유지하기로 했다.
노브랜드 버거는 브랜드 핵심 가치인 가성비를 지키기 위해 대표 메뉴인 '어메이징 더블', '어메이징 더블치즈', '어메이징 더블살사' 등 3종은 조정 이후에도 단품 4000원대, 세트 6000원대 가격을 유지하기로 했다. 초가성비 메뉴인 '어메이징 불고기'도 조정 이후 단품 2700원으로 업계 최저가를 지킨다.
노브랜드 버거는 그동안 원재료 구매 경쟁력 강화와 운영 효율화를 통해 비용 상승 부담을 자체적으로 흡수해왔다고 설명했다.
노브랜드 버거 관계자는 "지속적인 비용 상승 속에서 고객 부담과 가맹점의 안정적인 운영 여건을 함께 고려해 가격 조정 폭을 최소화했다"며 "앞으로도 원재료 구매 경쟁력 강화와 운영 효율화를 통해 고객들이 부담 없이 노브랜드 버거를 즐길 수 있도록 노력하겠다"고 말했다.
fineview@newspim.com