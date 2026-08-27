하나은행, 인천신보 5억 추가 출연…중·저신용자 포용금융 확대

AI 핵심 요약beta
- 하나은행이 27일 인천 중·저신용 소상공인 지원에 5억원을 추가 출연했다.
- 기존 지원 대상을 청년 창업·일자리 창출 등에서 중·저신용 소상공인까지 넓혔다.
- 인천 협약보증은 915억원으로 늘고 금융비용 부담 완화가 기대된다.
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[서울=뉴스핌] 박가연 기자 = 하나은행이 인천 지역 중·저신용 소상공인에 대한 금융 지원을 강화하기 위해 인천신용보증재단에 5억원을 추가 특별출연하고 지역 포용금융 확대에 나선다고 27일 밝혔다.
이번 추가 출연은 경제적 어려움을 겪는 인천 지역 중·저신용 소상공인의 자금난을 해소하고 금융 지원을 제공하기 위해 추진됐다. 이를 위해 하나은행은 지난 3월 15억원을 출연한 '모두성장 금융지원' 사업에 5억원을 추가로 전달했다.
특히 이번 협약을 통해 기존 ▲청년 창업 ▲일자리 창출 ▲상권 활성화 기업 지원에 더해 중·저신용 소상공인까지 지원 대상을 넓힘으로써 금융 사각지대에 놓인 지역 소상공인 대상 지원 기반을 마련했다.
이번 추가 출연에 따라 하나은행의 2026년 인천신용보증재단 총 출연금은 기존 55억원에서 60억원으로 늘어나며 인천신용보증재단을 통한 인천 지역 협약보증 공급 규모는 기존 840억원에서 75억원 증가한 915억원으로 확대된다.
서유석 하나은행 기업그룹장은 "인천 청라 이전을 앞두고 인천 지역 소상공인을 위한 지역 맞춤형 포용금융을 추진하겠다"며 "인천 지역 대표 금융기관으로서 지역경제 성장에 기여하겠다"고 말했다.
한편 하나은행은 2024년부터 인천 지역 소상공인을 위해 총 100억원 규모로 사업자당 최대 1000만원 한도의 마이너스통장 방식 긴급 운영자금을 지원하는 '인천나눔통장'을 인천신용보증재단과 함께 시행하고 있다.
인천나눔통장은 중·저신용자를 포함해 인천 지역 소상공인이 이용할 수 있는 상품으로, 이번 추가 특별출연을 통한 협약보증 대출과의 연계를 통해 인천 지역 중·저신용 소상공인의 금융비용 부담 완화와 자금 순환에 기여할 것으로 보인다.
eoyn2@newspim.com