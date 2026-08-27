한-베트남 에너지 협력 속도…원전·재생에너지 손잡았다

AI 핵심 요약beta
- 김성환 장관이 27일 레 만 훙 장관과 에너지 협력을 논의했다.
- 양국은 원전과 재생에너지, 전력망 협력을 구체화했다.
- 베트남 전력망 고도화와 한국 기업 지원 방안도 다뤘다.
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베트남 전력수요 급증에 협력 확대 모색
전력망·재생에너지·원전 전주기 협력 논의
지난 4월 정상외교 후속, 전력 인프라 협력
[세종=뉴스핌] 김하영 기자 = 한국과 베트남이 원전과 재생에너지, 전력망을 중심으로 에너지 협력에 속도를 낸다.
기후에너지환경부는 김성환 장관이 레 만 훙(Le Manh Hung) 베트남 산업무역부 장관과 만나 에너지 협력의 구체적인 이행 방안을 논의한다고 27일 밝혔다.
이번 면담은 지난 4월 양국 정상외교의 후속 조치다. 당시 양국은 정상 임석 아래 '한-베 전력 인프라 업무협약'을 체결했다. 이번에는 당시 충분히 다루지 못했던 에너지 분야 협력 방안을 보다 구체적으로 논의할 예정이다.
최근 베트남은 빠른 경제성장과 산업화로 전력수요가 늘면서 발전설비와 송·배전망을 확충하고 있다. 이에 재생에너지 보급 확대와 원전 개발도 함께 추진하고 있어 안정적인 전력공급을 위한 전력 기반시설 확충 필요성이 커지고 있다.
양국은 우선 전력망 분야의 공동사업 가능성을 살펴본다. 한국이 축적한 전력망 구축·운영 경험을 바탕으로 베트남 전력망을 재생에너지 확대에 대응할 수 있는 구조로 전환하는 데 협력하는 방안이다.
특히 베트남은 재생에너지 확대에 따라 안정적으로 전력을 공급할 수 있는 유연한 전력망 구축에 관심을 보이고 있다. 초고압직류송전(HVDC) 등 한국의 전력망 기술을 벤치마킹하는 방안도 협력 의제로 거론되고 있다. 다만 구체적인 사업 내용은 이번 면담을 통해 추가 논의될 예정이다.
재생에너지 분야에서는 양국의 정책·제도와 산업 분야 교류 확대 방안을 논의한다. 기후부는 베트남 현지에 진출한 국내 기업들이 사업을 원활하게 추진할 수 있도록 베트남 정부에 지속적인 관심과 지원도 요청할 계획이다.
원전 협력도 주요 의제다. 양국은 원전 개발과 운영뿐 아니라 인력 양성까지 원전 전 주기에 걸쳐 협력할 수 있는 분야를 모색한다. 베트남이 원전 개발을 추진하는 상황에서 향후 구체적인 사업 협력 가능성도 함께 논의될 전망이다.
기후부 관계자는 "베트남은 재생에너지를 확대하면서 전력망도 이에 맞게 유연하게 바꿔야 하는 상황"이라며 "한국 기업과의 협력이나 HVDC 등 한국의 전력망 기술을 벤치마킹하는 데 관심이 있다"고 말했다.
김성환 기후부 장관은 "베트남은 우리나라의 포괄적 전략 동반자이자 아세안 지역의 핵심 에너지 협력국"이라며 "실질적인 성과를 만들어 양국의 성공적인 에너지 전환과 안정적인 전력공급에 기여해 나가겠다"고 강조했다.
gkdud9387@newspim.com