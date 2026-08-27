신세계까사 자주, 셀프 케어 열풍에 데일리 덴탈케어 제품 2종 출시

AI 핵심 요약beta
- 신세계까사 자주가 27일 데일리 덴탈케어 제품을 출시했다.
- 구취케어·충치케어 치약 2종과 미세모 칫솔을 내놨다.
- 추석 앞두고 구강 케어 선물세트도 판매한다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
웰니스 확산에 구강 건강 관리 관심↑
[서울=뉴스핌] 이석훈 기자 = 신세계까사의 라이프스타일 브랜드 자주(JAJU)는 셀프케어 트렌드에 맞춰 데일리 덴탈케어 제품을 출시했다고 27일 밝혔다.
최근 건강한 삶을 추구하는 웰니스 열풍이 이어지면서 일상에서 건강을 직접 관리하는 셀프케어가 새로운 소비 트렌드로 자리 잡고 있다. 특히 매일 관리가 필요한 구강 건강에 대한 관심도 꾸준히 높아지는 추세다.
한국리서치가 올해 초 만 18세 이상 남녀 1000명을 대상으로 실시한 조사에 따르면 응답자 10명 중 8명은 치아와 잇몸 등 구강 건강 관리가 중요하다고 인식하는 것으로 나타났다. 또 10명 중 6명은 구강 건강 문제로 불편함을 느낀 경험이 있다고 답했다.
자주는 이 같은 수요를 반영해 초등학생부터 온 가족이 사용할 수 있는 데일리 덴탈케어 치약 2종을 출시했다.
'자주 구취케어 치약'은 활성탄(숯)과 녹차 추출물을 함유해 구취 관리에 도움을 줄 수 있도록 했다. 1000ppm 불소와 자일리톨 성분을 함유했으며, 식물 유래 편백·페퍼민트 오일을 사용해 산뜻한 사용감을 더했다.
'자주 충치케어 치약'은 국내 최대 허용 함량인 1450ppm 불소를 함유한 고불소 제품이다. 천일염과 죽염, 히말라야 솔트 등을 담았으며 정향유와 스피아민트 오일을 사용해 양치 후 개운한 느낌을 유지할 수 있도록 했다.
치약과 함께 사용할 수 있는 '탄탄한 미세모 소형헤드 칫솔'도 선보인다. 탄력 있는 이중 미세모와 소형 헤드를 적용해 치아 사이와 구강 안쪽까지 꼼꼼하게 관리할 수 있도록 했다.
자주는 추석을 앞두고 신제품 치약 2종과 미세모 칫솔로 구성한 구강 케어 선물세트도 마련했다. 제품은 자주 오프라인 매장과 공식 온라인몰에서 구매할 수 있다.
stpoemseok@newspim.com