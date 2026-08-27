벼룩시장, AI 자기소개서 작성 서비스 개시

[서울=뉴스핌] 정탁윤 기자 = 생활 속 일자리 대표 앱 벼룩시장이 '인공지능(AI) 자기소개서 작성' 서비스 론칭을 기념해 'AI 자기소개서로 이력서 완성 챌린지' 이벤트를 진행한다고 27일 밝혔다.
이번 이벤트는 이력서 및 자기소개서 작성에 어려움을 느끼는 구직자들이 벼룩시장의 AI 기능을 활용해 보다 쉽고 편리하게 구직활동을 시작할 수 있도록 지원하기 위해 마련됐다.
벼룩시장 관계자는 "생활일자리 구직자들이 벼룩시장 AI 자기소개서 서비스를 통해 부담 없이 구직활동을 시작할 수 있도록 응원하기 위해 이번 이벤트를 준비했다"며 "앞으로도 AI 기술을 활용해 구직자들에게 실질적인 도움을 줄 수 있는 다양한 서비스를 지속적으로 선보일 예정"이라고 전했다.
벼룩시장의 AI 자기소개서 작성 서비스는 구직자가 이력서에 입력한 기본정보를 바탕으로 AI가 자기소개서를 자동으로 작성해 주는 기능이다. 처음 취업을 준비하거나 자기소개서 작성 경험이 부족한 구직자도 손쉽게 자기소개서를 작성할 수 있도록 도와준다.
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