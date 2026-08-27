고려아연 온산제련소, 학대피해아동 심리회복 지원

AI 핵심 요약beta
- 고려아연 온산제련소가 24일 후원금을 전달했다.
- 학대피해아동의 심리·정서 회복을 지원했다.
- 올해 누적 후원금은 1000만원이다.
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임직원 참여형 소액기부로 심리치료 지원금 마련
[서울=뉴스핌] 김지헌 기자 = 고려아연 온산제련소가 학대피해아동의 심리·정서 회복을 지원하며 지역사회 아동 안전망 강화에 힘을 보태고 있다.
고려아연은 온산제련소가 지난 24일 울산남부아동보호전문기관에 학대피해아동의 심리·정서 회복을 위한 후원금을 전달했다고 27일 밝혔다.
온산제련소는 지난 2017년부터 울산남부아동보호전문기관과 인연을 맺고 지역 내 학대피해아동 지원 활동을 이어오고 있다. 지난 2월에도 후원금을 전달했으며 이번 지원을 포함한 올해 누적 후원금은 총 1000만원이다.
특히 이번 후원금은 임직원들의 자발적인 참여를 통해 마련됐다. 고려아연은 네이버 해피빈 내 고려아연 파트너페이지에 학대피해아동의 심리치료를 지원하기 위한 모금함을 개설하고, 사내 임직원 참여형 소액기부 플랫폼을 통해 모금을 진행했다.
전달된 후원금은 학대 피해를 경험한 아동들의 심리치료와 정서 회복을 돕는 데 활용될 예정이다.
고려아연 온산제련소는 앞으로도 지역사회 유관기관과 협력해 아동 복지와 안전망 강화를 위한 사회공헌 활동을 이어갈 계획이다.
heoneykim@newspim.com