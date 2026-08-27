세라젬, 미래 헬스케어 기술 선점 나선다

AI 핵심 요약beta
- 세라젬이 27일 BCI 얼라이언스 출범식에 참석했다.
- 세라젬은 산·학·연·병 협력 생태계 구축에 나섰다.
- BCI 기반 새 헬스케어 기술 개발을 검토했다.
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BCI와 헬스케어 접점 발굴
[서울=뉴스핌] 이석훈 기자 = 세라젬은 BCI(Brain-Computer Interface·뇌-컴퓨터 인터페이스) 분야의 산·학·연·병 협력 생태계 구축에 참여하며 미래 헬스케어 기술 경쟁력 강화에 나선다.
27일 세라젬은 전일 서울 더 플라자 호텔에서 열린 'BCI 얼라이언스 출범식'에 참석했다고 밝혔다. 이번 행사는 과학기술정보통신부가 주최하고 한국BCI협회, 한국뇌연구원, 와이브레인, 한국연구재단이 공동 주관했다. 행사에는 과학기술정보통신부 김성수 연구개발정책실장과 한국BCI협회 백남종 협회장 등이 참석했다.
BCI 얼라이언스는 국내 BCI 분야 연구자와 기업, 의료기관, 연구기관 등을 연결하는 협력 플랫폼이다. BCI 연구·산업 생태계를 활성화하고 기술 개발부터 임상과 산업화까지 이어지는 협력 기반을 마련하기 위해 출범했다.
출범식은 '뇌와 컴퓨터, 민간과 정부를 연결하는 혁신의 시작'을 주제로 진행됐다. 참석자들은 국내 BCI 연구 기반과 기술 경쟁력을 높이기 위한 산·학·연·병 협력 의지를 공유했다.
이경수 세라젬 대표이사는 한국BCI협회 회원사로서 BCI 얼라이언스 공식 출범을 선언하는 주요 인사 9명 가운데 한 명으로 참여하며 협력 의지를 밝혔다.
세라젬은 앞으로 BCI 얼라이언스에 참여하는 연구자·기업·의료기관 등과 협력해 BCI 기술을 활용한 새로운 헬스케어 기술 개발 가능성을 검토하고 사업 기회를 발굴할 계획이다. 특히 28년간 축적한 의료기기 기술과 헬스케어 노하우를 바탕으로 BCI와 기존 헬스케어 기술의 접점을 찾고, 이를 새로운 헬스케어 솔루션으로 확장할 수 있는 방안을 모색한다는 방침이다.
세라젬 관계자는 "BCI는 뇌-과학과 의료, 첨단기술이 융합되는 대표적인 미래 기술 분야로, 헬스케어 산업의 새로운 가능성을 열 수 있는 분야"라며 "이번 얼라이언스 참여를 통해 관련 분야의 다양한 전문가들과 적극적으로 협력해 새로운 헬스케어 기술 개발과 국내 BCI 경쟁력 강화에 힘을 보태겠다"고 말했다.
stpoemseok@newspim.com