벤처캐피탈협회, '팁스 투 스케일업' 행사 개최

AI 핵심 요약beta
- VC협회가 26일 대전서 2026 TIPS to ScaleUP 1회차 행사를 열었다.
- 이번 행사는 팁스 졸업기업의 후속 투자유치를 지원했다.
- 사전 컨설팅과 피칭, 1대1 상담으로 스케일업을 돕도록 설계했다.
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[서울=뉴스핌] 정탁윤 기자 = 한국벤처캐피탈협회(VC협회)는 지난 26일 대전 KW컨벤션에서 '2026 TIPS to ScaleUP' 1회차 행사를 개최했다고 27일 밝혔다.
스케일업 팁스는 중소벤처기업부가 주관하고 중소기업기술정보진흥원, VC협회, 한국벤처투자가 공동 운영하는 투자연계형 기술개발사업이다.
이번 행사는 팁스 졸업기업의 후속 투자유치를 가속화하고 스케일업 팁스 연계를 지원하기 위한 투자유치 지원 프로그램이다. ▲사전 진단 및 피드백을 통한 IR 고도화( 사전 컨설팅) ▲ 투자자 대상 IR 피칭 ▲전문 투자자와 1:1 투자 상담 ▲후속 지원으로 이어지는 단계별 지원 체계를 갖추어, 팁스를 졸업한 기업이 다음 단계로 성장할 수 있도록 설계했다.
VC협회 관계자는 "팁스 졸업기업은 기술개발 성과를 바탕으로 다음 성장 단계에 진입해야 하지만, 지역에 소재한 기업은 투자자와의 접점이 제한적인 경우가 많다"며 "VC협회가 적재적소의 현장을 찾아 지역 기업과 투자자의 접점을 넓히고, 계속해서 성장할 수 있도록 지원하겠다"고 말했다.
tack@newspim.com