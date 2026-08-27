씨어스, 'IFM 2026' 참가..."UAE 의료시장 공략 본격화"

AI 핵심 요약beta
- 씨어스가 27일 UAE IFM 2026에 골드 스폰서로 참가했다.
- 모비케어와 씽크를 소개하며 UAE 검진사업 상용화를 추진했다.
- 퓨어헬스와 계약한 10만5천대 공급사업을 본격화했다.
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[서울=뉴스핌] 이나영 기자= 웨어러블 AI 진단 모니터링 기업 씨어스가 UAE 의료시장 진출을 본격화하고 있다. 회사는 두바이 월드트레이드센터에서 열린 'IFM 2026(국제가정의학학술대회 및 전시회)'에 골드 스폰서로 참가했다고 27일 밝혔다.
씨어스는 이번 행사에 김성종 CBO 부사장을 비롯한 해외사업 핵심 인력을 투입해 UAE 국가건강검진 스크리닝 사업의 상용화를 추진했다. 부정맥 진단 솔루션 모비케어(mobiCARE)와 AI 입원환자 모니터링 플랫폼 씽크(thynC)를 1차 의료기관과 의료진을 대상으로 소개했다. 인접 GCC 국가의 의료진 및 사업 파트너들과 네트워크를 확대하며 시장 확장을 위한 협력 기회를 모색했다.
회사에 따르면 이번 행사는 지난 5월 퓨어헬스(PureHealth) 그룹과 체결한 총 10만5천대, 약 220억원 규모의 모비케어 패치 UAE 공급계약을 실제 사업으로 연결하는 과정에서 진행됐다. 씨어스는 초도 물량 생산과 현지 공급 준비를 진행해왔으며, UAE 국가건강검진과 외래 시장에서 AI 부정맥 진단 서비스를 본격화하기 위한 후속 사업도 함께 추진 중이다.
IFM은 UAE와 GCC 지역의 가정의학·1차의료 및 예방의료 관계자들이 참여하는 대표 의료 컨퍼런스로 올해 13회째다. AI와 디지털헬스, 예방의료, 심혈관·대사질환 등을 중심으로 글로벌 의료진과 헬스케어 기업 관계자들이 참여한다. 씨어스는 한국 기업으로는 유일하게 참가했다.
김성종 부사장은 25일 '웨어러블 센서와 의료 AI의 융합'을 주제로 발표했으며, 26일에는 '웨어러블 및 원격 모니터링을 통한 진료 연속성 강화'를 주제로 글로벌 의료 관계자들과 패널 토론을 진행했다.
김성종 CBO 부사장은 "이번 IFM을 통해 중동 의료시장에서 씨어스의 기술과 사업모델에 대한 높은 관심을 확인했다"며 "UAE에서 진행 중인 사업을 성공적으로 안착시키고, 이를 기반으로 GCC 전역으로 사업 영역을 확대해 중동을 주요 글로벌 성장축으로 만들어가겠다"고 말했다.
nylee54@newspim.com