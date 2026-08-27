李대통령 지지율 36.5%…'매우 잘못함' 47.7% [코리아정보리서치]

AI 핵심 요약beta
- 이재명 대통령 지지율이 27일 36.5%로 조사됐다.
- 부정 평가는 62.0%로 긍정평가를 크게 앞섰다.
- 직전 조사보다 긍정 6.8%p 하락했고 부정은 올랐다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
호남·제주만 긍정 평가가 앞서
[서울=뉴스핌] 박찬제 기자 = 이재명 대통령의 국정 수행 지지율이 30% 중반대로 하락했다는 여론조사가 27일 발표됐다.
여론조사 업체 코리아정보리서치(천지일보 의뢰)가 지난 24~25일 전국 만 18세 이상 남녀 1005명을 대상으로 이 대통령의 국정 수행 평가에 대해 물은 결과 긍정 평가는 36.5%, 부정평가는 62.0%로 집계됐다. 모름은 1.5%였다.
세부적으로는 '매우 잘못함'이 47.7%, '잘못하는 편 14.3%, 잘하는 편 14.6%, 매우 잘함 21.9%다.
해당 기관의 직전 조사인 지난 17~18일 조사에서는 긍정 평가는 43.3%, 부정 평가는 54.9%였다. 일주일 만에 긍정 평가가 6.8%포인트(p) 하락한 것이다. 반면 부정 평가는 7.1%p 올랐다.
연령별로 살펴보면 30대의 부정 평가가 70.7%로 가장 높았다. 만 18세~20대가 66.4%로 뒤를 이었다. 또 ▲60대 62.6% ▲50대 60.0% ▲40대와 70대 이상 각각 56.9%로 나타났다.
긍정 평가는 40대가 41.4%로 가장 높았다. 이어 ▲70대 이상 41.3% ▲50대 39.4% ▲60대 34.8% ▲만 18세~20대 31.3% ▲30대 28.7% 순이었다.
지역별로는 대구·경북의 부정 평가가 74.2%로 가장 높았고 긍정 평가는 23.2%로 나타났다. 부산·울산·경남은 긍정 평가 34.4%, 부정 평가 63.4%였다. 경기·인천은 긍정 평가 34.9%, 부정 평가 63.8%, 서울은 긍정 평가 37.0%, 부정 평가 62.0%로 조사됐다. 충청·강원은 긍정 평가 37.8%, 부정 평가 61.1%였다.
유일하게 긍정 평가가 앞서는 지역은 호남·제주였다. 긍정 평가 53.2%, 부정 평가 45.3%였다.
이념 성향별로 살펴보면 중도층에서도 부정 평가가 59.4%로 긍정 평가를 앞질렀다. 보수층에서는 부정 평가가 87.6%였고, 진보층에서는 40.3%였다.
이번 조사는 무선전화 자동응답 방식 100%로 실시됐다. 응답률은 3.7%, 표본오차는 95% 신뢰수준에서 ±3.1%p다. 자세한 내용은 중앙선거여론조사심의위원회 홈페이지를 참조하면 된다.
pcjay@newspim.com