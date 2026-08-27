올해 경제 성장률 2.6%→3.3%…한국은행, 5년 만에 최고 전망

AI 핵심 요약beta
- 한국은행이 27일 올해 성장률 전망치를 3.3%로 상향했다.
- 내년 성장률 전망치도 2.1%에서 2.9%로 크게 높였다.
- 반도체 수출과 설비투자 호조가 상향 배경이 됐다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
내년 성장률도 2.1%→2.9%, 물가 전망은 유지
[서울=뉴스핌] 박가연 기자 = 한국은행이 올해 경제성장률 전망치를 기존 2.6%에서 3.3%로 0.7%포인트(p) 상향했다. 내년 성장률 전망치도 2.1%에서 2.9%로 크게 높였다.
한은은 27일 발표한 수정 경제전망에서 올해 국내총생산(GDP) 성장률을 3.3%로 제시했다. 이는 2021년 4.7% 이후 5년 만에 가장 높은 성장률 전망치다.
이번 상향 폭은 0.7%p로, 2021년 5월 전망 당시 올해 성장률을 3.0%에서 4.0%로 1.0%p 높인 이후 5년 만에 가장 크다.
2분기 성장률이 예상을 크게 웃돈 데다 인공지능(AI) 투자 확대에 따른 반도체 수출과 설비투자 호조가 이어진 점이 전망 상향에 영향을 미친 것으로 풀이된다. 2분기 실질 GDP는 전기 대비 0.6% 증가해 한은의 기존 예상치인 0.2%를 크게 웃돌았다.
내년 성장률 전망치도 기존 2.1%에서 2.9%로 0.8%p 상향됐다. 반도체 중심의 성장세가 내년에도 이어질 것으로 예상하면서 올해뿐 아니라 내년 성장 전망도 큰 폭으로 높인 것으로 풀이된다.
올해와 내년 소비자물가 상승률 전망치는 각각 2.7%, 2.3%로 기존 전망을 유지했다.
eoyn2@newspim.com