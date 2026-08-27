요이땅, 비생활권 법원경매 물건 권리분석 유의 당부

AI 핵심 요약beta
- 요이땅은 27일 비생활권 경매 권리분석을 강조했다.
- 서울 아파트값 16억 돌파로 경기·인천 수요가 늘었다.
- 선순위 임차인·시세 괴리 등 세밀한 검증이 필요하다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 조한웅 기자 = 부동산 경매 AI 권리분석 플랫폼 요이땅은 최근 서울 아파트 평균 매매가격이 16억 원을 넘어서며 경기 지역 등으로 매수세가 확산됨에 따라, 법원경매 시장에서도 비생활권 물건에 대한 주의 깊은 권리분석이 요구된다고 27일 밝혔다.
한국부동산원 통계에 따르면 7월 서울 아파트 매매가격은 전월 대비 1.14% 상승했다.
서울 아파트 평균값이 16억 원을 넘어서면서, 서울 거주자가 경기 지역 아파트를 매입한 건수는 5년 만에 수준을 기록했다. 서울 진입 문턱이 높아짐에 따라 경기·인천 등 수도권 외곽으로 매수 수요가 분산되고 있으며, 시세보다 낮은 가격에 자산을 취득하려는 실수요자를 중심으로 법원경매 물건에 대한 탐색 범위도 함께 확장되는 추세다.
입찰 검토 지역을 넓힐수록 확인해야 할 변수도 늘어난다. 부동산 경매는 낙찰 후 대항력을 갖춘 선순위 임차인이 존재할 경우 낙찰자가 보증금을 인수해야 하는 위험이 있다.
또한 낯선 지역일수록 현장 시세, 향후 입주 물량, 개발 호재 등을 직접 확인하지 않고 감정가에만 의존해 응찰가를 산정하기 쉽다. 감정평가액은 과거 특정 시점을 기준으로 산정된 수치인 만큼, 실제 시장 가격과의 괴리와 취득세·명도 비용 등 부대비용을 종합적으로 반영해 실질 투자 금액을 계산해야 한다.
업계 전문가들은 비생활권 지역 물건에 입찰할 경우 매각물건명세서상 인수 권리와 배당요구 종기일을 우선 점검하고, 인근 실거래가를 기준으로 적정 입찰가를 책정해야 한다고 권고한다. 현장 조사가 어려운 원거리 물건은 감정가와 실거래가의 차이, 건물 관리 상태, 교통 및 개발 여건을 서류에만 의존해 판단할 위험이 있어 세밀한 검증이 필수적이다.
요이땅은 매각물건명세서와 현황조사서 데이터를 분석해 낙찰자 인수 권리 및 적정 입찰가 가이드를 담은 리포트를 제공한다. 등기부등본 등 추가 검토가 필요한 서류는 AI 상담 솔루션 '요이봇'을 통해 분석 결과를 안내하며 초보 입찰자의 위험 관리를 지원한다.
요이땅 관계자는 "생활권 밖 물건일수록 권리와 시세를 함께 확인하는 절차가 필요하다"고 말했다.
whitss@newspim.com