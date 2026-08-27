삼성증권, 중개형 ISA 고객 대상 '점프-업! 이벤트' 진행

AI 핵심 요약beta
- 삼성증권이 27일 중개형 ISA 점프-업 이벤트를 시작했다.
- 신규·복귀 고객은 100만원 이상 순입금 시 상품권을 받는다.
- 타사 이전 고객은 최대 60만원 상당 혜택을 받을 수 있다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 김가희 기자 = 삼성증권은 오는 10월 31일까지 중개형 개인종합자산관리계좌(ISA) 신규·기존 고객을 대상으로 '중개형 ISA 점프-업! 이벤트'를 실시한다고 밝혔다.
27일 삼성증권에 따르면 이번 이벤트는 ▲Welcome 이벤트 ▲Re-Start 이벤트 ▲타사이전 이벤트 등으로 구성됐다.
Welcome 이벤트는 신규 고객을 대상으로 하며, 이벤트 기간 내 최초로 중개형 ISA 계좌를 개설한 고객이 10월 말까지 중개형ISA계좌에 100만원 이상 순입금 시 입금 구간에 따라 최대 상품권 3만원권을 달성고객 전원에게 지급한다.
Re-start 이벤트는 중개형ISA계좌 복귀고객을 대상으로 진행된다. 대상 고객이 이벤트 기간 중 중개형ISA계좌에 100만원 이상 순입금 할 경우 입금 구간에 따라 최대 상품권 3만원권을 달성고객 전원에게 지급한다.
마지막으로 타사 이전 이벤트는 타 금융사에 보유 중인 ISA자산을 삼성증권으로 이전하는 고객을 대상으로 하며, 이전 금액에 따라 최대 60만원 상당의 상품권 혜택을 받을 수 있다.
단 세 이벤트 모두 11월 30일까지 순입금액 이상 잔고를 유지해야 하며, 이벤트 혜택 중복 지급은 되지 않는다.
rkgml925@newspim.com